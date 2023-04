Bizonyára tudják, hogy a viszonylag nagy területről elköltözött a Depónia Kft. és eltűntek a kukásautók is. Így joggal vetődött fel a kérdés, hogy mit szeretnének a fehérváriak az üres területtel kezdeni? Mi az, amit szívesen viszont látnának a területen? A javaslatok sorra követték egymást, majd néhány napot várva a polgármester április 25-én, kedden kora délután közösségi oldalán egy videó formájában reagált a leggyakrabban felvetett elképzelésekre.

Elsőként a játszóház ötletére tért ki, amire egyébként a legtöbben voksoltak, több mint 200-an.

– Voltak akik kifejezetten kisgyermekeknek, míg mások inkább tinédzserek számára javasolták a fejlesztés megvalósítását. Azonban egy játszóház kialakítása és üzemeltetése nem feltétlenül önkormányzati feladat, de érzékelve az ezt érintő társadalmi igényt mindenképpen kell ezzel a felvetéssel foglalkozni – fogalmozott Cser-Palkovics András, majd hozzátette, hogy korábban gondolkoztak a Bőrgyár területének ilyen nemű felhasználásán, hiszen ott a régi épületek közül vannak olyanok, amik alkalmasak lehetnek erre, de nem egyszerű a dolguk a terület felhasználásával kapcsolatban, ezért biztatja a vállalkozókat, hogy indítsanak játszóházakat a városban, mert láthatóan nagy rá az igény.

Másik javaslatként a park, valamint a zöldterület növelését említette, erre irányulóan is rengetegen fejtették ki véleményüket. Mint mondta a polgármester: fontos, hogy ha kell tudjanak fákat és erdőt telepíteni városon belül, amelyek nemcsak a kirándulások és séták célját szolgálhatják, hanem fontos szerepet tölthetnek be a mostani klímahelyzetben is.

– Meg fogjuk vizsgálni, hogy a terület erre alkalmas lenne-e. Amellett azonban nem szabad elmenni, hogy a területen korábban ipari tevékenység folyt, annak minden járulékos problémájával együtt. Így azt is mérlegelni kell, hogy milyen költségei vannak egy ilyen terület parkosításának. Ez is azon hosszú távú tervek egyike, amit meg fogunk vizsgálni - fejtette ki.

A park és zöld terület bővítésének felvetését követte az önkormányzati bérlakások létrehozásának ötlete, amely a városvezető szerint egy valós problémára reflektál, hiszen sok esetben nagyon magas a belvárosban a négyzetméterár, amit nem mindenki tud kifizetni. Éppen ezért ezért ennek megvalósítása nekik jelentene nagy segítséget, ugyanekkor az önkormányzatnak már közel ezer bérlakása van. Ettől eltekintve gondolkoznak további bérlakások kialakításán, hiszen a meglévők kihasználtsága már igen magas.

– Erre vonatkozólag már egy koncepciót is készítettünk, amit a szakminisztériumokkal folyamatosan egyeztetünk és bízom abban, hogy sikerül megoldást találnunk, hiszen ahhoz, hogy a jövőben bérlakást alakíthassunk ki biztosan szükségünk lesz valamilyen állami vagy pályázati forrásra. Az önkormányzat a területet és a közművek kialakítását tudná magára vállalni – mondta.

Szintén többen emlegették az élményfürdő létrehozását, valamint a városi uszoda bővítését.

Utóbbi kapcsán Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, hogy az uszoda valóban megérett a fejlesztésre, a felújításra és némi bővítésre, azonban ebben az esetben is mérlegelniük kell, ugyanis az uszoda a legdrágább létesítményük működtetés szempontjából. A fejlesztéseket érintő előzetes tervek már meg vannak és erre megközelítőleg 100 millió forint áll rendelkezésére az önkormányzatnak. Céljaik között szerepel egy belső szaunapark kialakítása, valamint új élményelemek beszerzése a strand területére. Ami az élményfürdőt illeti, az valószínűleg nem férne el a Sörház téren, de a polgármester örülne, ha a jövőben a város más részén ez is megvalósulhatna.

Felmerült még a parkolóbővítés, gyűjtőparkoló kialakítás, mely kapcsán a városvezető úgy vélekedett, hogy ez egy rövid távú alternatíva lehetne a terület felhasználására, ami jelentősen tehermentesíteni a Malom utca környékét és talán a környező iskolák körüli parkolást is megkönnyíteni. Illetve az ingatlan addig is hasznosítva lenne, amíg eldöntik, hogy mi lesz a hosszú távú sorsa.

Végül, habár ezeket kevesebben említették, de volt, aki művésztelepet látna szívesen, míg más azoknak a hontalan embereknek szeretne kialakíttatani egy szociális teret, akik nem mehetnek be a Kríziskezelő Központba, mert nem tartják be a házirendet. Utóbbit a városvezető is jó célnak találta, míg előbbiről elárulta, hogy a művésztelepet a Malom-komplexumban szeretnék megvalósítani, melyre már el is különítettek 45 millió forintot.

Noha még nem tudni, hogy ezek közül melyik lesz a befutó, de egy biztos, azok az emberek értesülnek erről először, akik a környéken élnek, elsősorban a Malom utcában lakók, hiszen Cser-Palkovics András szerint jogosan kérték az előzetes egyeztetést az önkormányzattól.