Az ügy kapcsán Molnár Tibor polgármester közleményében elmondta, a számos lakossági panasz mellett maga is tapasztalta, hogy a település közútjaira teherautókról leeső fa hulladékok kerülnek.

– Az is szemmel látható, hogy különböző tehergépjárművek szabálytalanul megpakolva szállítják a falu több pontjára ezeket a fa hulladékokat. Egyeztettünk a rendőrséggel és fokozott ellenőrzést kértünk ezekre a szabálytalanul szállítmányozó gépjárművekre. – hangsúlyozta a polgármester, aki egyúttal arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy aki hasonló, közúti veszélyhelyzetet előidéző szállítást tapasztal, az akár a rendőrségen, a 112-es telefonszámon is jelentheti az esetet.