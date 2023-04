Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 15-én, szombaton este tartja jótékonysági bálját az Öreghegyi Plébánia Karitasz csoportja. A belépőkből, támogatói jegyekből, licitből, valamint a tombolajegyek eladásából befolyt összeggel a Donát-kápolna felújítását támogatják.

Forrás: Székesfehérvár-Öreghegy Római Katolikus Plébánia közösségi oldala



Az összeg növeléséhez a MOL Fehérvár FC csapata is hozzájárult egy, a labdarúgók által dedikált mezzel, amelyre még néhány órán át lehet licitálni. A Székesfehérvár-Öreghegy Római Katolikus Plébánia közösségi oldalán jelenleg 20.000 forint felett áll a licit, de ma, azaz április 15-én 12:00 óráig, a fotó alatt, hozzászólásban még várják az ajánlatokat a szervezők. Egyúttal viszont azt is kérik, csak az vegyen rész a liciten, akinek komolyak a szándékai, visszalépési lehetőséget ugyanis nem tudnak biztosítani. A legmagasabb összeget felajánló személy az adományt készpénzben vagy utalással is befizetheti.