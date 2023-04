A népszerűség eredménye, hogy a faluban már nemigen találni építési telket, ezért a település kénytelen kitolni a határait, méghozzá nem is akárhogyan: új utcát nyit az önkormányzat. Persze hozzá kell tenni, nem ez az első alkalom, ugyanis mintegy 15 évvel ezelőtt újonnan nyílt meg a leendő seregélyesiek előtt a Béke utca.

– Itt az utca körülbelül felében helyi fiatalok telepedtek le, a szülőktől leválva indították el saját életüket, és itt építkeztek. Az utca további lakosait jellemzően a szomszédos településekről át-, illetve a városból kiköltözők teszik ki. Nagyon szép lett a Béke utca, ha mondhatok ilyet, ez lett Seregélyes Rózsadombja. – mondta a falu polgármestere, Horváth Sándor.

– Hála istennek, ez az utca is betelt, és egyúttal igény mutatkozott arra is, hogy ismét új utcát nyissunk. Ez húzódik már néhány éve, ugyanis először megpróbáltuk úgy, hogy önkormányzati beruházáson kívül, külső céggel együttműködve hozzunk létre egy új utcát. A tervek el is készültek, kiválasztottuk a kivitelezőt is, ám a beruházónak gondjai akadtak, így az önkormányzat visszavette ezt a projektet, és végül most saját magunk valósítjuk meg. – sorolta a folyamat előzményeit Horváth Sándor, akitől azt is megtudtuk, 51 új építési telekkel bővül a település.

– Ezek nagyjából 800 négyzetméter alapterületűek lesznek, egy-kettő olyan telek van, amely az utca szélén áll, azok nagyobb méretűek. Az előző értékesítés során azt vettük észre, hogy a kisebb telkek vonzóbbak voltak, úgyhogy most eleve kisebb méretek kialakítására törekedtünk. – tette hozzá a polgármester.

S hogy mitől vált Seregélyes egyre népszerűbbé? A település vezetője szerint ehhez nagyban hozzájárul a falu kedvező földrajzi fekvése. A megújult 62-es úton és a falu körüli elkerülőn könnyen eljuthatnak a helyiek a megyeszékhelyre és könnyen megközelíthető az autópálya is, ahonnan rövid időn belül elérhető a főváros. Mindezek mellett elérhető közelségben van a Velencei-tó és a Balaton is.

Az új utca kivitelezési munkálatai már javában zajlanak, a területet birtokba vették a munkagépek, s a tervek szerint nyár elejére elnyeri végleges formáját az utca.

– Jelenleg a közműépítés zajlik, a tervek szerint a járda alatt lesz a közműárok, ebben helyezkedik el a víz- és a szennyvízvezeték. Már az utca körülbelül egyharmadában bent van a vízakna és a szennyvízcsatlakozás, ami nagyjából egy hónapon belül az egész utcában elkészül. Mindemellett az útépítés kivitelezése is folyamatban van, nyárra már valamennyi telket aszfaltozott úton lehet megközelíteni. – magyarázta Horváth Sándor.

Mivel a telkek kialakítása önkormányzati területen zajlik, adja magát a kérdés: lehet-e a telkek értékesítéséből a településnek extra bevétele? Mint megtudtuk, a terület nagyjából ötödére már vannak jelentkezők.

– Előzőleg úgy állapodtunk meg a kiválasztott beruházóval, hogy ők értékesítenek 21 telket, mi – az önkormányzat – pedig 28-at. Plusz bevétel kevéssé lesz, hiszen ezt a beruházást meg kellett finanszírozni. Úgy is mondhatnám, hogy mi nem nyereségorientáltak vagyunk, arra törekszünk – ahogy az előző utcánál is –, hogy a beruházásunk megtérüljön. Nem nyereséget akarunk termelni, hanem szeretnénk, hogy a fiataljaink helyben maradjanak, és mások is kedvet kapjanak ahhoz, hogy itt telepedjenek le. Ez az utca még mindig nagyon kedvező fekvésű lesz, közel az orvosi rendelő, az iskola és az óvoda is. – hangsúlyozta a polgármester, aki azt is elárulta, az új utca a Magyar Királyság huszonkettedik miniszterelnöke nevét viselheti, a beköltözők lakcímkártyáján a település neve után a Hadik utca áll majd.