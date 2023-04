A tornának voltak évtizedekkel korábbi előzményei, a 70-es, 80-as években a tűzoltószertár mögötti aszfaltborítású pályán rendeztek kispályás labdarúgó bajnokságot minden évben. Tavaly aztán hagyományteremtő céllal indították újra útjára a kupát, akkor tíz csapat jelentkezett. Idén is várják az utcák lakóiból verbuválódott 5+1 fős csapatokat. Egy utcából akár több csapat is jelentkezhet és az sem tiltott, hogy a rövidebb utcák összeálljanak egy másik, hasonlóan rövid utcával. – A tavalyi torna nagyon jól sikerült, a meccsek mellett akkor szerveztünk kísérő rendezvényeket is. Ez idén nem lesz, viszont a gyerekeknek szeretnénk lángost, vagy palacsintát kínálni és idén sem marad el a torna végén a vendéglátás. Tavaly pörköltet főztünk bográcsban, ebben az évben viszont vadhússal készülünk, csak még nem tudjuk, hogy pörkölt, vagy gulyás lesz-e belőle – mondta a feol.hu-nak Klein Károly, a rendező Vál KSE elnöke.

A mérkőzések egyszer 20 percesek lesznek és két, 20-szor 40 méteres pályán zajlanak majd. A kispályás focinak megfelelően kézilabdakapuba kell betalálni. Eddig öt gárda jelezte a részvételét, de április 26-ig várják még a további jelentkezőket a [email protected] e-mail címen.

A program híre máris túlterjedt Válon, Kajászóról és Tabajdról is jelezték, szívesen részt vennének a tornán, ám ahogy azt Klein Károly kiemelte, a Váli utcák-terek bajnokság kifejezetten a váliaknak szól! Szóval, kedves váliak, tessék jelentkezni!