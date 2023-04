De térjünk csak vissza a fagylaltozókra! Körülbelül egy évvel ezelőtt már foglalkoztunk a témával, akkor megyénk különböző helyein 330 és 380 forint között mozgott egy gombóc fagyi ára a szezon elején, ám ez a nyár közeledtével még drágulhatott. Kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet egy évvel később, milyen árakkal indítják az idei szezont a fagylaltárusok? Így útra keltünk és ellátogattunk néhány fagyizóba a Velencei-tó környékén, illetve Fehérváron, a belvárosba.

Elsők között Gárdony és Agárd felé vettük az irányt, itt a főút mellett több fagylaltozó is volt. Míg az egyik helyen egy négy dekás gombóc fagyi ára 420 forint volt, addig a másik helyen a szintén négy dekás gombóc 350 forintba, a hat dekás pedig 400 forintba került. Ugyanitt érdeklődtünk egy ott dolgozó hölgytől, hogy mekkora volt a forgalmuk a hosszú hétvégén? Kérdésünkre elárulta, hogy jóval többen voltak azokon a napokon, amikor jó idő volt és sütött a nap. Többnyire a kerékpárosok térnek be hozzájuk, hiszen akár útba is eshetnek, ha valaki éppen egy tókörnyit teker. De azért vannak olyan vendégeik is, akik célirányosan hozzájuk mennek és nemcsak azért, mert éppen ’útba esnek’. Székesfehérváron ennél azért magasabb árral találkoztunk, a Fő utcán sétálva betértünk az egyik fagyizóba, ahol 450 forintot kérnek el egy gombóc édességért. A nyalánkságokon túl pedig jócskán befolyásolhatja még a végösszeget, hogy milyen a tölcsér, illetve kérnek-e hozzá rolettit vagy cukorszórást. Így akár egy 4 fős család 5-6 ezer forintot is otthagyhat egy fagyizás alkalmával.

Összességében tehát igencsak felemelkedtek a tavalyi árakhoz képest a fagylaltárak, főként azokon a helyeken, ahol kézműves fagylaltokat árulnak, az azonban nem változott, hogy megyénk különböző helyeink eltérő árakkal találkozhatunk. Éppen ezért talán bölcsebb a vidéki cukrászdákat, fagylaltozókat célba venni, ha valaki nagycsaládos fagyizást tervez.