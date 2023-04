Viccet félretéve, a kérdőjelet az indokolja, hogy a rollereket üzemeltető céghez nem találtunk releváns, helyi elérhetőséget, a "nemzetközi" anyacégtől, a Lime-tól pedig még nem kaptunk választ. Így tulajdonképpen csak a szemünkre hagyatkozhatunk, miközben hagyjuk, hogy a képzeletünk egészítse ki a hiányzó kockákat.

Felmerülhet a kérdés, miért feltételezzük, hogy a képen látható roller, közösségi roller? Szegény ugyanis szinte a felismerhetetlenségig megrongálódott, de csak szinte. A képen bekarikázott rész mutatja, ez bizony fénykorában egy szép, fehér és lime színbe öltözött, bérelhető kétkerekű lehetett. Hogy kinek ártott, ártott-e egyáltalán, útban volt-e valakinek, diákcsíny áldozata lett-e, vagy öngyulladás következett be (az akkumulátor is lángra tud kapni, ha felforr, a festék így is leéghetett.), netán a Csónakázó-tóba dobva kövesedett-e meg, nem tudni. Egy biztos, március végén ilyen állapotban hevert a Ligetsor felől megközelíthető parton, a sziget "bejáratánál". Még akkor elküldtük kérdéseinket az elektromos rollerhadat birtokló, üzemben tartó cégnek, de nem kaptunk választ.

Hogy mi lett az elszenesedett eszköz sorsa, újabb ismeretlen az egyenletben. Minden bizonnyal csak leírták veszteségnek, hiszen a rendőrségnek nincs tudomása a káresetről. Mint az említett hatóság írta válaszában: "az Ön által említett eset kapcsán a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra válaszadásunkig bejelentés vagy feljelentés nem érkezett."

A képen pirossal jelöltük a részt, mi elárulja: az "áldozat" valaha egy bérelhető elektromos roller lehetett.

Fotós: HBL

Egy másik gondolatmenet nyomán indultunk el, mikor Bozai István városgondnokot kérdeztük, tud-e valamit az "áldozatról"? Mint köztéri szemét a látókörükbe került-e? A később szőrén szálán eltűnt roncsról azonban ő sem tudott információkkal szolgálni, a feol.hu érdeklődésére elmondta: "A városgondnokság nem vesz részt az e-rollerek üzemeltetésében. Eddig megrongálódott eszközt nem kellett közterületi hulladékként elszállítanunk."

Nem tehetünk mást, továbbra is várjuk a Lime válaszát, amint megérkezik, frissítjük cikkünket. Például érdekelt minket, mennyire tapasztaltak rongálásokat, mióta használatba álltak ezek a közlekedési eszközök? Illetve, találkoztak-e már hasonló esettel Fehérváron, mikor az aksi gyulladhatott ki?