Ahogy arról a napokban beszámoltunk, nagy várakozással figyelték Száron az érkező gólyapárt és sokan szurkoltak azért, hogy a madarak a faluban rakjanak fészket. Azóta arról is kaptunk információt, hogy a fészeképítés megkezdődött! Az is kiderült, nem volt a település mindig „gólyátlan”, mintegy fél évszázaddal ezelőtt Száron is rendszeresen költöttek a hosszúlábú madarak, ám a Sósi-ér kanyargós patakmedrének kikotrása és kiegyenesítése miatt kiszáradt a káposztás, ezzel együtt pedig eltűntek a gólyák is.

Azt, hogy mennyire odafigyelnek Száron arra, hogy óvják az 50 év után a faluban ismét fészket rakó gólyákat, jól mutatják azok a figyelmeztető táblák, amelyeket kedden helyeztek ki, hogy felhívják az autóvezetők figyelmét az útpadkán sétáló, vagy alacsonyan repülő madarakra.