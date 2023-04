Különös esemény tartja lázban tegnap óta a települést: egy gólyapár tűnt fel a faluban, amiről többen is izgatottan számoltak be fotókkal illusztrálva jelenlétüket a közösségi oldalon, egyben kifejezve reményüket, talán Száron raknak fészket a fekete-fehér vándormadarak. Többen is figyelték őket, amint egy villanyoszlop tetején terepszemlét tartottak és szurkoltak, hogy nekiálljanak gallyakat hordani. Nos, ez ma megtörtént, az egyik kommentelő arról számolt be, hogy a kertükből viszik a gólyák a lemetszett sárgabarack és meggyfa gallyakat.

Hogy ez miért ekkora hír? Száron korábban soha nem fészkelt gólya, pedig a településen mindent elkövettek, hogy maradásra bírják a csak néhány órára megpihenő madarakat. Az önkormányzat fészket is csináltatott, de nem működött a „trükk”. Szorítsanak Önök is a szári gólyák maradásáért!