Fehérvár buszai tavaly megtették a Föld-Hold távolságot, majdnem tízszer – kezdte a városvezető. Az általa közölt adatok alapján 2022-ben a Székesfehérváron közlekedő buszok összesen 3,195 millió kilométert tettek meg.

„Többnyire 68 autóbusz tudja ellátni a Volán járatokat, ebből 12 már elektromos busz. A járművek átlagéletkora kevesebb, mint 7 év! Átfogóan sikerült tehát megújítani, fiatalítani a buszflottát, a számoknál még fontosabb a javuló utazási élmény, megbízhatóság, csökkenő károsanyag-kibocsátás.” – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András. A polgármester beszámolt arról is, hogy az államtól megérkezett az a 347 millió forintos támogatás, amely a buszvezetők béreinek emelését fedezi.

Portálunkon is többször olvashattak már a kedvezményes diákbérletekről, amelyekkel kapcsolatban a városvezető most arról adott tájékoztatást, havi szinten átlagosan háromszor annyit vásárolnak a fehérváriak, mint tavaly. „Ennek a mennyiségnek és az erre is kiterjedő állami támogatásnak hála nem jelent veszteséget tehát a 280/340 forintos bérlet! Sőt, összesen 960 millió forintos bevételt könyvelhetett tavaly a Volánbusz helyi közlekedésből, ez emelkedés a korábbi esztendőhöz képest.” – írta Cser-Palkovics András. A bérletek és a jegyek piaci árának jelentős részét továbbra is az önkormányzat fedezi.

A polgármester hangsúlyozta, kitartanak amellett, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem emelhetik a bérletek és a jegyek árát, hiszen ezzel is igyekeznek segíteni a fehérváriakat. „Elindult a vármegyei bérletek árusítása is, mi pedig dolgozunk azon a kormányzattal közösen, hogy a vármegyei bérletkonstrukcióba be tudjuk illeszteni a helyi bérleteket is.” – zárta sorait Cser-Palkovics András.