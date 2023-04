- Magát az összeesést nem láttam, mert háttal ültem, csak a puffanást hallottam. Meg azt, ahogy körülöttem segítségért kiabálnak. Akkor néztem hátra, és láttam, hogy egy hölgy összeesett. Akkorra már többen is álltak körülötte, de nem volt magánál, próbálták keltegetni – idézte fel az első pillanatokat a székesfehérvári-budapesti Tóth Lili, aki a kalauz keresésére indult, s közben a kocsikban kérdezgette az embereket, van-e esetleg köztük orvos vagy ápoló.

- Amikor visszaértünk, még mindig eszméletlen volt Tina, a többiek már a hátára fektették. A kalauz mentőt hívott, én pedig felhívtam a nővéremet telefonon, aki ápolónő, hogy megtudjam, mit kell csinálni ilyen helyzetben. Amikor Tina magához tért, nem igazán tudott beszélni, de sikerült megtudnunk, hogy pánikrohama van. A nővéremmel majdnem végig hívásban voltunk, átadtam neki mindent infót, amit megtudtunk közben, és ő segített, hogy mit hogyan kell csinálnunk – folytatta Lili, aki szerint igazából a nővérének köszönheti, hogy tudott érdemben segíteni.

Végig fogták Tina kezét, nyugtatták, vizezték az arcát, amikor kérte, igyekeztek mindent úgy csinálni, ahogy Lili nővére mondta. Egy fiatalember is ott volt végig velük, elsősorban ők ketten próbáltak aktívan segíteni neki és ott maradtak vele, amíg a mentők kiértek hozzá.

- Minden utas együttműködő volt, például volt, aki Tina táskájára vigyázott, amíg ki nem értek a mentők. A követ nem tudom, hogy ki adhatta neki, de a vége felé, amikor már a mentősökre vártunk a pályaudvaron, egy idősebb hölgy is leguggolt Tina mellé és beszélgetni próbált vele, lehet, hogy tőle kapta a kis segítő talizmánt. Vagy esetleg a fiatalembertől, aki velünk volt és segített – mondta a feolnak az önzetlen fiatal. Nem a hírnévért tette amit tett, ugyanakkor kérdésünkre azt is bevallotta, rengeteg pozitív kommentet és visszajelzést kapott, ami nagyon jól esett neki. Az meg különösen, hogy a mentők is megköszönték az egyetemista lánynak és a továbbra is ismeretlen fiúnak a helytállását.

Közben Tina és Lili cikkünk nyomán megtalálta egymást, beszéltek pár mondatot és Tina hálásan megköszönte, amit a két fiatal tett érte. Bár így végződne minden rosszul induló történet!