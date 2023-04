A rácalmási Móricz Zsigmond utcai játszótér rengeteg családnak biztosított helyszínt a kikapcsolódáshoz az elmúlt időszakban. A boldog, felhőtlen és játékos pillanatokat viszont most a megdöbbenés váltotta fel. „Felháborító és megvetendő annak az illetőnek a cselekedete, aki ellopta a Móricz Zsigmond utcai játszótérre kihelyezett hintákat.” – írták az önkormányzat közösségi oldalán. A történtekről szóló beszámoló alatt több lakó is jelezte, néhány nappal ezelőtt még minden a helyén volt a rendszeresen karbantartott játszótéren, érthető módon pedig elkeseredettségükről számoltak be a történtekkel kapcsolatban.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben olyan esetet látnak, tapasztalnak, amelynek során valaki éppen megrongál egy köztéri műtárgyat, játszótéri eszközt, vagy bármi mást a településen, ne menjenek el mellette szótlanul. A történteket jelezzék a polgárőröknek, a helyi körzeti megbízottnak vagy az önkormányzatnak.