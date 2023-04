A pátkai tározó és a Velencei-tó vízszintje is elmozdult, amióta 2023. januárjában megnyitották a zsilipet a pátkai tározóban. A kérdést azonban többen is feltették, hogy azóta hogyan alakul a két tó vízszintje, mert nem mindenki látja az eredményt. Pedig elegendő lenne csak a statisztikákra és az égre tekinteni. Merthogy a pátkai tározót a zsilip megnyitása óta nem úgy kell elképzelni, mint a kádat, amelyből, ha kihúzzák a dugót, akkor eltűnik belőle a víz. A Velencei-tó sem fog kiönteni azért, mert engedik bele a tározó vizét. De szóljanak erről inkább a szakemberek.

Megkerestük kérdéseinkkel a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot is, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy a 2023. január 23-i nagy esemény - a pátkai tározó vízeresztésének megkezdése a Velencei-tó vízpótlása érdekében – miképpen változtatta meg a tavak vízszintjét. A vízpótlás megkezdésekor a pátkai tározó vízszintje 446 centiméter volt. Mindez 2023. április 13-ára 386 centiméterre apadt – tudtuk meg a Vízügytől. Mindeközben a vízpótlás kezdetekor a Velencei-tó vízállása 87 centiméter volt, április 13-ára pedig ez 106 centiméterre duzzadt. A zsilip megnyitása óta a pátkai tározóból ezidáig összesen 2,85 millió köbméter vizet engedett le a Vízügy.

A Velencei-tó látképe most, a szezon kezdete előtt

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

A csapadék, valamint a tározóból leengedett vízmennyiség hatására a tó eddig összesen 19 centimétert emelkedett, melyből a vízpótlás mértéke több mint 11 centimétert eredményezett – kaptuk a hivatalos választ. Ezt abból lehet tudni, hogy a Velencei-tó 1 centiméter vízszintemelkedéséhez közel 250 ezer köbméter vízmennyiség szükséges. A vízgyűjtőterületen persze ez idő alatt jelentős csapadék is esett: a tározónál a vízpótlás kezdete óta összesen 75,3 milliméternyi, Agárdon a vizsgált időszakban, a vízpótlás megkezdése óta pedig összesen 65,7 milliméter. Ehhez az eredményhez pedig még a mai, pénteki csapadék is hozzátehet. Tehát a csapadékos időjárás is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a pátkai tározó vízszintje nem apadt le üzemi vízszintre, de a Velencei-tó vízszint emelkedéséhez is centikkel járult hozzá.