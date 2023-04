A Velencei-tó térségének talán legszebb fasora a Gárdonyi Géza sétányon található, amely áprilisban mutatja legszebb arcát. Teljes pompájában virágzik itt most a sok gyönyörű lombkorona, amely alatt a séta felemelő és emlékezetes. Muray Rita, Gárdony alpolgármestere, kertészmérnök szakember a feol.hu-nak elárulta azt is, milyen fafajoknak köszönhetjük ezeket az elképesztően vibráló színeket.

- Ezek a fák japán díszcseresznyék, melyeket még azelőtt ültették, amikor én ide kerültem - azaz több mint 30 éve itt vannak – tudtuk meg, ahogy azt is: szépsége miatt azóta több helyen is próbálják ültetni, nemrég például a termálfürdő előtt kaptak helyet új csemeték. – Ennek a fának nincs termése, és egyáltalán nem is szemetel, így a gondozása is könnyű. Gyönyörű ősszel is, a lombszíneződés idején vöröses-sárgás levelekben pompázik.