Április 22-én 16. alkalommal rendezik meg a kőszárhegyi túrát, melyet kerekasztal beszélgetéssel indítanak a kőszárhegyi művelődési házban 14:00 órától.

Szieberth Dénes előadásának témája az ember és környezetének kapcsolatát mutatja meg. Korábban szokás volt minden hegymenet előtt – meséli Borján Péter, a település polgármestere a feol.hu-nak – csak az elmúlt évek járványos időszaka, ami akadályozta a természetismereti előadások megtartását. Idén sikerül az előadásokat ismét feléleszteni és visszailleszteni a megszokott programmenetbe. Az előadást követően már a kellemes, nagyjából fél órás séta következik a Szár-hegyre. A célnál igen érdekes, fórumszerű beszélgetést terveznek a szervezők, a hegyet is érintő bánya tulajdonosával és üzemeltetőjével.

A beszélgetés után már a teljesen klasszikus formában folytatódik a túrázás a Devon park és a bánya irányában a tanösvényen.

Természetesen a kirándulás nem záródhat szalonnasütés nélkül idén sem, viszont most először csillagászati távcsövet is felállítanak a helyszínen, és ha az idő is kedvez, azt is megleshetik a kíváncsiak, mi zajlik az égen?