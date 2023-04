Amint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, kedden csordultig megtelt a Petőfi Kultúrtanszék nagyterme, ahol a nagy népszerűségnek örvendő "The Last Of Us " sorozat által felvázolt ijesztő világkép kapcsán pódiumbeszélgetésre került sor. Az érdekfeszítő előadás keretében a biológiai hadviselés realitásáról és veszélyeiről beszélgetett Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes Porkoláb Imre dandártábornokkal, a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosával.

Az eseményt követően Prokoláb Imre a FEOL Podcast vendégeként mesélt a haderőfejlesztésről, valamint arra is kitért, mi a legfontosabb üzenete egy-egy ilyen előadásnak a fiatalok számára.

Adásunk a Spotify csatornánkon is elérhető ITT.