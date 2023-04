A legkegyetlenebb „társasjáték” a közlekedés

Ahogy édesapám mindig mondja: „Fiam! A sofőr egyik lába a börtönben, a másik a koporsóban van.” És valóban... A KRESZ szabályain alapuló társasjáték be nem tartásának súlyos következményei is lehetnek. Nem csak az elmúlt hetekben, de néhány évtizeddel ezelőtt is súlyos balesetekről számolt be a Fejér Megyei Hírlap. 1973. április 14-ei lapszámunkban két fehérvári gyalogátkelőhelyen is súlyos esetről tudósítottunk, mindkettőt figyelmetlenség okozta. Az egyik esetben - a motoros gázolással - ráadásul még gyorshajtás is súlyosbította a helyzetet. A másiknak, a szabálytalanul közlekedő kerékpáros okozta a bajt. Az utóbbi a Dózsa György tér sarkán történt, az ütközés akkora erejű volt, hogy nemcsak a szélvédő üvege törött be, de nagymértékben behorpadt a kocsi teteje is. A kerékpárost eszméletlenül vitték el a mentők. A másik esetben a motorkerékpáros a megengedettnél nagyobb sebességgel haladt és elütött egy második osztályos tanulót. A kislány nyolc napon túl gyógyuló súlyos, de szerencsére nem életveszélyes sérülést szenvedett.

A magyar nyelv hete: Fehérváron nyitották meg

40 évvel ezelőtt Fejér megyének jutott a szép tisztesség: a megyeszékhelyen nyitották meg az országos rendezvénysorozatot, méghozzá a Technika Házában. Az eseménysor jelmondata volt: „Nyelvünk a tudomány, a termelés és a technika szolgálatában” – számolt be a Fejér Megyei Hírlap. Fehérváron, Dunaújvárosban, a kis- és nagyközségeinkben mintegy 100 előadás, vetélkedő, fórum teremtett vonzó alkalmakat a nyelv- és beszédművelésre. Nemcsak a diákok és az értelmiségiek számára szerveztek ismeretgazdagító fórumokat, ipari és mezőgazdasági üzemekben, művelődési házakban, könyvtárakban is kaptak használható nyelvi kalauzokat az érdeklődők. Az előadások nem az elvont nyelvészkedést szolgálták, hanem a mindennapok gyakorlatát. Az ünnepségsor zárása Újvárosban volt április 22-én.