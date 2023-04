A Bakony egyik legbájosabb és leglátogatottabb völgye, a dimbes-dombos, zöldellő Gaja-szurdok, ahol a családok és a túrázók is örömmel kirándulnak, így volt ez ezen a hétvégén is. Tavaly augusztusban pedig még kiábrándultan és féltőn ezt írtuk: "Sajnos jelenleg inkább csak simán szurdok, hiszen a Gaja hiányzik belőle. A régóta tartó szárazság miatt a legszélesebb deltában is csak tócsányi nyomát láttuk a pataknak. A vadon utat tört magának, és sajnos volt rá ideje. Már van, ahol benőtte a gyom a patakmeder közepét."

A sok eső a Gajának jót tett, a hétvégéket azonban eddig rendre keresztül húzta: most végre alkalom nyílt az erdőlátogatásra. Szárazság szempontjából most is a nyár lesz kritikus, de most még örülhetünk a csobogó hangnak, amit semmi más nem keretez csak a madárcsicsergés és a fák egymás közötti, halk susmorgása. Annak, aki szeretne egy kis instant erdő-élményt az irodába, otthonra, buszváráshoz és még sorolhatnánk: tekintse meg relaxációs videónkat, csenddel, madárénekkel és a Gaja-patak erőteljes, büszke menetelésével!

