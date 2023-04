A napokban írtunk egy valaha szebb napokat látott közösségi e-rollerről, amit a közelmúltban a Csónakázó-tónál kaptunk lencsevégre. Hogy mi történhetett vele, mit keresett ott, csak találgattunk. Később megtudtuk, mágneshorgászok pecázták ki a tóból, majd letámasztották a Ligetsor felőli parton. Hogy ezután mi történt vele, és további érdekes történeteket már a Lime karbantartója mesélt.

A feol.hu-nak sikerült ugyanis felvenni a kapcsolatot a Lime helyi üzemeltetőjével, aki rendkívül érdekes adatokkal szolgált a nagyjából 250 darabot számláló, városi flotta kapcsán. A számok és a tapasztalat sajnos azt mutatja, talán még nem érett meg a közönség az e-rollerek használatára, pedig egy hasznos, kényelmes, környezetkímélő alternatívája lehetne a helyi közösségi közlekedésnek.

Fotós: Fehér Gábor

A székesfehérvári közösségi rollereket üzemeltető cég válaszából tudjuk, hogy az említett, vízbe dobott e-roller jelenleg a budapesti központban van és nem gyulladt ki, ahogy feltételeztük. Csakis az iszap miatt volt fekete, hiszen vagy egy évig a tóban pihent. Többször indultak a keresésére, ugyancsak mágnessel, de sajnos nekik nem sikerült kihalászni. Egy idő után pedig a GPS-jel is "kialudt".

Nem a Csónakázó-tó az egyetlen a környéken, ahol megúsztatták már a rollereket, többször előfordult az is, hogy a Gajából került elő. Legutóbb például egy napig volt ott a "vízi jármű", aztán szerencsésen ki tudták szedni a mederből. Ez még simán működik, de a Csónakázó-tavi kétkerekű már soha nem lesz működőképes: hulladék, veszteség, kár.

Majd év évig volt a Csónakázó-tó lakója, hulladék lett belőle

Fotós: HBL

- Nem tudjuk, miért jó ez. Rengeteg plusz munkát jelent ez az üzemeltetőnek, és hát a rollereknek se tesz jót... - fogalmaztak, s mint megtudtuk, mindennap, ünnepekkor is járják a várost, hogy rend legyen, hogy mindenhol üzemképes, megfelelő helyen levő rollerek várják az utazni kívánókat.

Ahogy fogalmaztak, öngyulladásra nem volt egyetlen példa sem a 2 év alatt, viszont rongálással annál többször találkoztak. - Ezek a károk soha nem térülnek meg, nem lehet bizonyítani, hogy ki tette - írták, és ez valóban így van. Egy hozzászóló írta korábbi cikkünk alatt, hogy csak meg kell nézni, ki használta utoljára, erre biztosan van adatuk...De ez nem ilyen egyszerű, sőt egyenesen téves logika. Csak, hogy maradjunk az eredeti történetnél, bedobni bárki bedobhatja a tóba a parkoló rollert, függetlenül attól, ki használta utoljára, nincs összefüggés. Nagyon nehéz rábizonyítani bárkire is a rongálást, talán egyedül a térfigyelő kamerák lehetnének segítségükre ebben.

Ennek kapcsán azt kérdezem, miért nem tesznek feljelentést ilyen esetben? - Rengeteg plusz munka a semmiért - érkezik a rezignált válasz.

Fehérváron nagyjából 250 darab roller teljesít szolgálatot

Fotós: Fehér Gábor

Ezek milyen típusú rongálások? És mit mutatnak a számok? - tettük fel a kérdést. Mint írták, sokszor tesznek kárt a felhasználók azzal, hogy az út közepén hagyják a rollereket, ez nem csak illetlen, veszélyes is! Találtak már azonban elhagyott járművet a bokrok közepében, árokban, úttesten sőt magánterületen is. - Talán direkt kerülnek ilyen helyekre, egyfajta bosszúként...Kilopják az akkumulátort, letörik a lámpákat, indexet...Ez nem csak károkozás, de a következő felhasználó testi épségét is veszélyeztethetik. Természetesen ezek lehetnek véletlen balesetek is, például, ha eldől vele valaki. Azt gondolnánk, ezek heti precedensek, de nem. Mint elárulták, naponta megtörténnek a fentiek. - Két hetente körülbelül harminc darab rollert viszünk Pestre. Nyáron ez a szám növekszik.

És a fentiek fényében mit üzen a szolgáltató? - Nagyon jó alternatívája ez a közösségi közlekedésnek, de ésszel kell használni! A legfontosabb pedig, hogy a felhasználók figyeljenek a közlekedés többi résztvevőjére, embertársaikra is!