Az ülés elején átvette mandátumát és letette hivatali esküjét Pintérné Varga Anna Mária, aki az az önkormányzat Helyi Választási Bizottsága döntésének értelmében a képviselői mandátumáról lemondott Ráczné Földi Judit helyét vette át a városi közgyűlésben. Erről korábban itt írtunk.

A Székesfehérvári Tankerület az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban működő egyes köznevelési intézményeket érintő átszervezési javaslatot nyújtott be az köznevelésért felelős miniszterhez, melyekhez az önkormányzat véleményét kérték. Az érintett intézmények egyike a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolája, amelyet jogutóddal kíván a tankerület megszűntetni. A legtöbb hozzászólás ezzel kapcsolatban hangzott el. Az ellenzéki képviselők többek között arról beszéltek, hiba lenne bezárni egy olyan intézményt, amely 40 éves múlttal rendelkezik és amelynek diákjai közül a fehérvári közélet több jeles alakja, sportolók, médiaszakemberek, orvosok, kutatók kerültek ki. Válaszul elhangzott, az iskola bezárását többek között az indokolja, hogy ma már közel sincs annyi gyermek a Palotavárosban, mint az iskola építésének idején, ráadásul a szülők körében sem tartozik a népszerű intézmények közé a Tolnai úti iskola. Ebben a tanévben már első osztály sem indult a Boryban. A csökkenő gyermeklétszám mellett az is megfigyelhető, hogy egyre kevesebben hordják vidékről fehérvári iskolákba a gyermekeiket – tavaly a városban a 850-et sem érte el az első osztályosok száma -, miután a vidéki iskolákat is sorra újítják fel és az oktatás színvonala is emelkedik. A kérdésben a végső döntést nem a város, hanem a köznevelésért felelős államtitkár mondja ki. Cser-Palkovics András, polgármester azt is kiemelte, a Bory jelenlegi osztályai az osztályközösségek megtartása mellett költöznek át a Vasvári Pál iskolába, az épületet pedig a továbbiakban is iskolai célokra hasznosítják.

Ennek a napirendnek egy másik pontjában arról döntöttek a képviselők, hogy a bezárt Ybl bölcsőde épületébe költöznek az autizmussal élő gyermekek és a velük dolgozó szakemberek, akik ezáltal a korábbinál jobb körülmények közé kerülnek.

Megszavazták a képviselők a háziorvosi praxisok rezsitámogatását is. A nem önkormányzati tulajdonban lévő épületekben működő háziorvosok egységes, 50 ezer forintos támogatást kapnak, az önkormányzati épületekben, az alapellátásban működő fogorvosok és háziorvosok támogatásának összegét viszont a rezsijük emelkedésének arányában ítélik meg. Erre közel 11 millió forintot fordít a város. Cserében abban bíznak, hogy amikor az új ügyeleti rendszerre történő átállás megtörténik – ez idén év végén, jövő év elején várható -, a fehérvári orvosok együttműködők lesznek a 16-20 óra közötti ügyelet biztosításában.

Fontos döntések születtek az intézményfelújítások tekintetében is, több közbeszerzési eljárást is elindított a város, hogy számos, kulturális, szociális és köznevelési területen működő intézmény újulhasson meg kisebb-nagyobb mértékben. Folytatódik az energiakorszerűsítési és fejlesztési program is, amely eddig közel húsz intézmény esetében, EU-s forrásból valósult meg Fehérváron. A program keretében újabb 6-7 intézményben indulhat el ilyen felújítás.

Zajlik a Fejérvíz Zrt. integrációja, ebben fontos előrelépés történt: már a Fejérvíz számláján van az állam által az integrációért cserébe ígért veszteségfinanszírozás. A több mint 1,6 milliárd forintból kifizethetik az eddigi adósságaikat, ugyanakkor a pénzből garantálni tudják a következő hónapok működését, valamint jelentős béremelést kaphatnak a dolgozók. A közgyűlés csütörtökön megerősítette posztjában Laczi Péter vezérigazgatót, akinek a megbízása hamarosan lejárna, kinevezését 2024. december 31-ig hosszabbították meg.