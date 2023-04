A határozatról Gárdonyban Tessely Zoltán, Dunaújvárosban Mészáros Lajos országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót, valamint nyilatkozatot adott ki Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. Vargha Tamás országgyűlési képviselő videóban beszélt a nyilatkozathoz kapcsolódó gondolatairól.

– Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal tagjai nem szavazták meg a békepárti határozatot – húzta alá Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. – Az bizonyosan mindenki előtt ismert, hogy Magyarország kormányát erőteljes nyomásgyakorlás érte az elmúlt egy esztendőben, hogy a béke oldaláról álljon át a háború, a halál és a pusztítás oldalára. Akik a nyomást gyakorolták Magyarországra, pontosan tudták, hogy erről döntést csak az országgyűlés hivatott elfogadni. Ez a döntés megszületett, és egyértelművé tette azt, hogy Magyarország az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdésével a béke oldalán áll.

Az országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón a helyszínválasztás okára is kitért.

– 2022-ben az országgyűlési választás során a gárdonyi parton Ráczné Földi Judit nemrég kinevezett országgyűlési képviselő is tartott a Demokratikus Koalíció helyi jelöltjével együtt egy sajtótájékoztatót, ahol csak valótlanságokat állított mindkét politikus. Ráczné Földi Judit képviselő asszony is nemmel szavazott, ő is annak a dollárbaloldalnak a tagja, aki ezt a békepárti határozatot nem szavazta meg. Azt gondolom, ennek fontos jelentősége van a mi választókerületünkben is – magyarázta Tessely Zoltán, aki felidézte, a háború első évfordulóján Bicskén tartott fáklyás felvonulás is a béke melletti kiállást jelképezte.

Mészáros Lajos: a határozattal a béke melletti elköteleződést fejezi ki Magyarország kormánya

Mészáros Lajos országgyűlési képviselő kiemelte, a határozattal a béke melletti elköteleződést fejezi ki Magyarország kormánya: elítéli az orosz katonai agressziót, elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Kimondja még – amit a magyar emberek jelentős többsége az erről szóló konzultáció során is –, hogy az uniós szankciók Oroszországgal szemben nem célravezetők, hiszen egy év elteltével sem vetett véget a háborús konfliktusnak.

A képviselő arról is beszélt, a fegyverszállításokat le kell állítani, mert az csak elnyújtja a háborút, sőt, akár világháborúhoz is vezethet. Hangsúlyozta: tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség, hogy ne legyen több áldozata a konfliktusnak.

– Mindannyiunknak békére van szüksége, ennek ellenére az ellenzéki képviselők ismételten a dollár oldalára és nem a magyar emberek érdekének oldalára álltak – fogalmazott a határozat kapcsán Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. – Ismét bebizonyosodott, hogy Gyurcsány Ferencet és a dollárbaloldalt továbbra sem érdekli a magyar emberek többségének akarata és a magyar emberek érdeke. Nincs új a Nap alatt: Gyurcsány Ferencék újra bebizonyították, hogy amikor a nemzeti érdek képviseletéről van szó, rájuk nem lehet számítani, nekik előrébb való az idegen érdek és a hatalom. Mi továbbra is a béke pártján állunk, meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy belesodródjon a háborúba. Mert nekünk továbbra is Magyarország biztonsága a legfontosabb!

Vargha Tamás 2022-ben a székesfehérvári kampányzáró rendezvényen

Nem meglepő módon egy ellenzéki párt sem támogatta a Fidesz-KDNP békepárti határozatát a pénteki szavazáson – erről tartott sajtótájékoztatót Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes is.

– Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal tagjai nem szavazták meg pénteken a parlamentben a békepárti határozatot. Tették ezt annak ellenére, hogy a magyar emberek és a fehérvári emberek is békét akarnak. A baloldali politikusok ezzel szemben állnak. Gyurcsány Ferencék ezzel újra emlékeztetnek bennünket arra, hogy amikor a nemzeti érdek képviseletéről van szó, rájuk nem lehet számítani. Mi továbbra is a béke pártján állunk és meg fogjuk védeni Magyarországot és Székesfehérvárt attól, hogy belesodródjon a háborúba! – húzta alá nyomatékosan Vargha Tamás beszédében.

Mindeközben a Mandiner közzétette azt a listát, akik nemet mondtak a békére.

Dr. Dávid Ferenc – DK,

Bedő Dávid – Momentum,

Fekete-Győr András – Momentum,

Gelencsér Ferenc – Momentum,

Hajnal Miklós – Momentum,

Lőcsei Lajos – Momentum,

Orosz Anna – Momentum,

Sebők Éva – Momentum,

Szabó Szabolcs – Momentum,

Tompos Márton Kristóf – Momentum,

Tóth Endre – Momentum,

Dr. Apáti István – Mi Hazánk,

Dócs Dávid – Mi Hazánk,

Dúró Dóra – Mi Hazánk,

Novák Előd – Mi Hazánk,

Szabadi István – Mi Hazánk,

Toroczkai László – Mi Hazánk,

Berki Sándor – Párbeszéd,

Dr. Mellár Tamás – Párbeszéd,

Szabó Rebeka – Párbeszéd,

Szabó Tímea – Párbeszéd,

Tordai Bence – Párbeszéd,

Dr. Hadházy Ákos – független



Gyurcsány Ferencék nem nyomtak semmilyen gombot.