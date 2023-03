A közel 150 közreműködővel zajló felvonulás szombat délelőtt 11-kor vette kezdetét, ahol a 10 kis- és nagy traktorosok mellett 30 helybeli és környékbeli településen élő lovaskocsis, valamint csikóslegény is képviseltette magát. A meneten részt vettek a Mohácsról érkező busók és sokac lányok, valamint a meghívott néptánccsoportok. A közel kétórás programon a jó hangulatról a Dunavkinje Tamburazenekar tagjai gondoskodtak.

Téltemető Forgatag először, de nem utoljára... Változatos programjaikkal űzték el a hideget.

– Nagy öröm volt számunkra a csillogó tekintetek látványa a menet közben, ahogy a mohácsi busókat megpillantották a felvonuló néptáncosok mellett a mezőszilasi és környékbeli lakosok – kezdte beszélgetésünket Varga Bianka szervező. – A megállóknál a néptánccsoportok megmutathatták magukat. Az Idősek Otthonánál a sárosdi Búzavirág Néptánccsoport és a pákozdi Pipacsos Néptáncegyüttes műsorát láthatták. A felvonulás következő állomása a Kossuth Tér, ahol a Kunadacs Apraja Nagyja Néptáncegyüttes és a kunszentmiklósi Kiskunság Néptánccsoport közös műsorában gyönyörködhettek. Harmadik megállónk a Kígyó utca és Széchenyi utca sarkánál a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület táncát, valamint a csikóslegények bemutatóját élvezhették az érdeklők. Felvonulás végéhez érve a sárkeresztúri Kacifánt Néptánccsoport a Tábor utcán mutatkozott be. A rendezvény központi helyszínére, a mezőszilasi Piactérre visszatérve a jelenlévők egy jó hangulatú táncház keretében búcsúztatták együtt a telet a busókkal, majd a meneten bemutatkozó táncegyüttesek műsora következett. Kísérőprogramként kirakodó- és kézművesvásár várta az érdeklődőket a környékbeli kézművesek termékeiből. A Téltemető Forgatag nem fejeződött be az egész napos programokkal, mert várt mindenkit az Esti Bálban Cseh Dávid és Ruzsa György egy felejthetetlen éjszakában – e szavakkal zárta élménybeszámolóját Varga Bianka, aki aktívan kiveszi a részét a helyi közösségi programok szervezéséből is.

A Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület képei önmagukért beszélnek, így minden bizonnyal jövőre jön a folytatás.