Az ügy nagy port vert fel, a faluban meg pláne, hiszen Ari Santeri Kupsust mindenki ismeri. Igaz, személyes kapcsolatot nem sokan ápolnak vele és az is tény, hogy alig néhány szentgyörgyi vett csak részt azokon a rendezvényeken, amelyeket a kastélyban szervezett. De ne szaladjunk ennyire előre!

Curtis verte ki a biztosítékot

Arra a kérdésre, hogy miért bontottak szerződést Ari Kupsus-szal, a NÖF írásban válaszolt: „Az iszkaszentgyörgyi kastély hasznosítására a NÖF Nonprofit Kft. pályázat útján kiválasztott bérlővel, Ari Kupsus cégével 2021 márciusában kötött határozott idejű szerződést. A bérlő műtárgy és bútor tárolására, kiállítási tevékenység folytatására, illetve a kastély kultúrát népszerűsítő kiegészítő jellegű hasznosítására kötötte meg a szerződést, amelynek kizárólag kulturális célokat kellett volna szolgálnia.” A NÖF válaszából az is kiderült, hogy

a bérlőnek minden programot előzetesen engedélyeztetnie kellett volna és utánuk - a havi bérleti díjon felül - köteles lett volna kiegészítő bérleti díjat fizetni. Levelükben ugyanakkor arra is rámutattak, hogy Ari Kupsus nem minden esetben kért előzetesen engedélyt, így egyes rendezvényei után nem is fizetett.

„A szerződések felülvizsgálata során egyértelműen kiderült, hogy a bérlő szerződést szegett, a legutolsó alkalommal egy klip forgatása kapcsán, mely vonatkozásában az örökségvédelmi törvény is megsértésre került, hiszen e törvény szerint, a kastélyok a műemléki értékhez, jelleghez, történelmi jelentőséghez méltó módon kerülhetnek kizárólag hasznosításra. Így a NÖF Nonprofit Kft. nem tehetett mást, minthogy mérlegelés nélkül felmondja a szerződést” – fogalmaztak válaszukban.

Nagykövetek látogatóban

Mit gondol Ari Kupsus szerződése felmondásáról, amely egyben iszkaszentgyörgyi szerepvállalásának végét is jelenti?

- Nagyon meglepődtem, amikor február 1-jén, éppen Athén utcáit jártam és telefonon feltették a kérdést: mikor adom vissza a kulcsot? Nem értettem, milyen kulcsról van szó és fogalmam sem volt róla, mi történt – válaszolt. - Aztán tudtam meg, hogy február 13-ig ki kell pakoljam a kastélyt, ugyanis a NÖF szerződést bontott velem – kezdte Ari, aki azért nem értesült a fejleményekről, mert januárban hazautazott Finnországba, majd onnan Görögországba ment, így hetekig nem volt Magyarországon. – Nem gondoltam volna, hogy Curtis legújabb videóklipjének a forgatásából bármilyen probléma lehet! Azért sem, mert

a NÖF-fel kötött szerződés értelmében csak a nyilvános eseményeket kellett előzetesen jelentenem. Márpedig egy klipforgatás nem az!

– tette hozzá, azt is megjegyezve, a kastély egyben az otthona is volt, ahol rendszeresen fogadott vendégeket. Nagykövetek, attasék is megfordultak nála, de járt itt többször a kastély egyik utolsó lakója, a ma több mint kilencven éves Sybill von Manteuffel-Szoege is. Anélkül, hogy ezeket előre bejelentette volna a NÖF-nek. Minden esetben bejelentésre kerültek viszont a művészeti alkotótáborok, kiállításmegnyitók, koncertek és az iszkaszentgyörgyiek számára is nyitott, de jellemzően fővárosi vendégekkel megrendezett születésnapi partik is, állítja Ari.

Tavaly nyáron Ari Kupsus meghívására több napos operakurzusnak adott otthont a kastély

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Egyszer már kirúgták

Mindezek után adódik a kérdés: mit tett azért, hogy mégse kelljen mennie? – Tulajdonképpen semmit. Tudtam, hogy a szerződésbontás előbb-utóbb bekövetkezik. Amikor a kastély a NÖF kezelésébe került, már kirúgtak egyszer 2019 novemberében, mert nem írtam alá azt a számukra előnyös szerződést, amibe én pár hónap alatt anyagilag tönkrementem volna. Két hét múlva azonban meggondolták magukat – árulta el a finn bérlő, aki arról is beszélt, nem a nyereségért csinált az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyból nyári kulturális központot. Az események ingyenesek voltak, csak neki került pénzébe a művészek fellépési díja, utazási költsége. A kastély látogatásáért szedtek belépőt, ám a belépőjegyeket a NÖF alkalmazottja árusította, a befolyt összeg nem maradt nála. Az igaz, tette hozzá, hogy az általa vezetett, az emeleti helyiségekre is kiterjedő, exkluzív kastély-túrák után kért adományt a látogatóktól, de a pénzt – azt mondja – mindig a zene-, illetve a képzőművészeti egyetem támogatott hallgatóinak ösztöndíjába adta bele. – Nem a kastély biztosította a megélhetésemet, abból pénzt sosem vettem ki – jegyezte meg.

Kupsus elsőként közösségi oldalán jelentette be a szerződésbontás tényét, majd néhány napig egymást követték az érzelmi húrokat is megpendítő bejegyzései, úgy mint „Véget ért a magas kulturális élet Iszkaszentgyörgyön… Viszlát legkedvesebb magyar falum”, vagy Sybill nénire utalva: „Kedves bárónőnk másodszor is kénytelen elhagyni a kastélyt”. A közösségi oldalon a faluból sokan mellé álltak és még olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy valamelyik NER-lovag szemelte ki magának az iszkaszentgyörgyi kastélyt, ezért kellett Arinak távoznia. A faluban ugyanakkor van egy másik, véleményét szűkebb körben megtartó tábor is, amely szerint nem annyira egyértelmű a helyzet, mint amilyennek tűnik. Érdemes megnézni az érem másik oldalát is!

Az érem másik oldala

A falu polgármestere, Gáll Attila kapott hideget-meleget az ügy miatt, leginkább azért, mert nem állt ki Ari mellett, miközben Iszkaszentgyörgynek, többek szerint, csak előnye származott az ő ittlétéből. A közösségi oldalon Gáll is közzétette gondolatait. Ebből többek között kiderült, hogy

Ari Kupsus, a hiedelemmel ellentétben, a kastély épületére nem költött egy fillért sem, az elmúlt évek felújításai – így pl. a legszebb helyiség, a freskóterem helyrehozatala is - állami pénzből történtek meg.

A polgármester a feol.hu-nak azt is hangsúlyozta, amit Kupsus idehozott – bútorokat, berendezési tárgyakat – azokat az amúgy február végéig kitolt költözési határidő végéig el is vitte.

A közösségi oldalon közzétett bejegyzésben olvasható az is, hogy a kastély korábbi tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, eredetileg az önkormányzat cégével, az ISZKOM Kft-vel kötött szerződést a kastély üzemeltetésére. Az önkormányzatnak csak három, Kupsusnak másfél éve van szerződése a kastélyt később átvevő NÖF-fel. Arra ugyan nem derült fény, hogy az utóbbi megkötésekor figyelembe vették-e az önkormányzattal már meglévő szerződésben foglaltakat, de Gáll a feol.hu-nak azt mondta, üzemeltetőként az önkormányzatot terhelte és terheli minden kastéllyal kapcsolatos kiadás. Az állam ad ugyan éves támogatást a kastély fenntartásának költségeire – többek között az őrzésére, a kert és az udvar rendben tartására és a rezsire -, ám ez a pénz erre el is megy. A rezsiárak nagymértékű emelkedése azonban fontos kérdést vetett fel: viseli-e az önkormányzat Ari rendezvényeinek várhatóan jelentősen megnövekedő költségeit, amelyekre egyébként a helybeliek közül még tucatnyian sem járnak fel? „Hol volt eddig ez a sok ember? Ott voltak a jótékonysági koncertek, események, művésztelep záróesemények, amiket (Ari – a szerk.) szervezett, hol voltatok?!” – kérdezte a jelzett írásában Gáll az Arit támogató számos kommentelő kapcsán.

Ari Kupsus az egyik általa vezetett kastélylátogatáson

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A csoda egyelőre eddig tartott

A polgármester ugyanakkor minden fórumon elismerte, sokat köszönhet a falu Ari Kupsusnak, aki több projektben is támogatta a települést az elmúlt évek folyamán és azzal, hogy berendezte a kastélyt és életet hozott a falak közé „megláttatta velünk a csodát.”

Ám a fény mellett mindig ott az árnyék is. Erről azonban egyik érintett fél sem akart beszélni. Egyébiránt azt is megtudtuk, a NÖF az elmúlt időszakban nem csak Ari Kupsus-szal bontott szerződést. Egy vérbeli üzletembert persze nem kell félteni, Ari Kupsus úgy nyilatkozott, ma már nem bánja, hogy így alakult. Több településről is megkeresték itthonról és külföldről egyaránt, folynak a tárgyalások.

Jelen írásnak nem célja, hogy igazságot tegyen, vagy hogy bűnöst keressen! Az érintettekkel folytatott beszélgetésekből világossá vált, a helyzet egyáltalán nem egyértelmű! Nincs fekete és fehér, a történetben nincsenek jók és rosszak. Csak egy megromlott kapcsolat és egy olyan helyzet, aminek szerződésbontás lett a vége. Ami Iszkaszentgyörgyöt illeti, nyilván az lenne a jó, ha a kastély hasznosítása mielőbb megoldódna, de ez már csak azért sem könnyű, mert az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély aközé az ötven kastély közé tartozik, amelyeket az állam nem szándékozik eladni. Sosem lesz tehát a falué. De másé sem!