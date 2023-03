A Zámoly utca – Kiskút útja útépítési munkálatai keretében a 2023. március 21. és május 19. közötti időszakban a Zámoly utca Mikszáth köz és Zámoly köz közötti szakaszán félpályás útlezárást vezetnek be. Az út- és csapadékcsatorna építési munkák miatt van szükség a korlátozásra, amelynek idején forgalomirányító fényjelző készülék segíti a közlekedőket. A félpályás zárás pontos helye a fenti időszak alatt folyamatosan változik majd az érintett szakaszon, hosszirányban és mindkét oldalon – a munka előrehaladásától függően.



Március 22-én, szerdáig még a múlt héten bejelentett másik forgalomkorlátozás is érvényben van: a Kiskút útját a Fecskepart utcától a Szent Flórián körútig lezárták az átmenő forgalom elől. A kivitelező a buszokat, valamint a Szent Flórián körút felől a tüzéphez, a tenisz klubhoz és a laktanyákhoz célforgalomba érkezőket engedi csak be a területre, és a csatlakozó utcák is zsákutcaként működnek szerdáig.

Vezető képünk illusztráció!