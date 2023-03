A környezetvédelem és a takarékosság szempontjából is előnyökkel bírnak a LED fényforrások, hiszen egy-egy izzónak akár 10 éves élettartama is lehet, használata pedig a villanyszámla tekintetében is jelentős csökkenést mutat. Az önkormányzat és a CYEB jóvoltából most ingyenes LED-csereprogram indul Rácalmáson.

A település minden háztartása jogosult a kérelem benyújtására, fontos azonban, hogy a regisztrációt annak a személynek kell végeznie, akinek a nevén van az ingatlanhoz tartozó villanyszámla. A ledcsere.hu oldalon, a „Jelentkezés” gombra kattintva április 15-ig nyújthatják be jelentkezésüket a lakosok. Ennek során csupán néhány adat megadása és dokumentum feltöltése szükséges, az viszont fontos, hogy átvételi helykét Rácalmást jelöljék meg az igénylők. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a regisztrációkat a CYEB munkatársai ellenőrzik, ami igénybe vehet néhány munkanapot, az átvétel időpontjáról pedig elektronikus levélben értesítik az érintetteket.

A ledcsere.hu rendszere az éves áramfogyasztás, az ingatlanban található izzók száma és használati ideje alapján számolja ki, hogy az adott háztartás mennyi ingyenes LED-re jogosult. Ezen oldal segítségével a lakosság azt is ki tudja számolni, hogy éves szinten mekkora megtakarítást érhetnek el korszerű izzók használatával.