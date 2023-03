A Sóstó Vadvédelmi Központ közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy a tavasz beköszöntével lassan a hazai denevérfajok is felébrednek téli rehabilitációjukból. A központ nemrégiben rőt koraidenevéreket engedett vissza a szabadba, amelynek menetéről úgy írnak, az intézmény udvarán lévő denevérodúba helyezték őket, ahonnan szabadon távozhatnak, amikor akarnak.

Ezeknek a fajoknak városszerte több ilyen odút helyeznek ki, amik a Sóstó Vadvédelmi Központ tapasztalatai szerint rendszerint használatban is vannak. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy egyénileg is érdemes kihelyezni ilyen denevérodúkat, amit az állatok meg is hálálnak, például azzal, hogy naponta ezres nagyságrendben fogyasztanak szúnyogokat.