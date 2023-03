A két évente megrendezett Országos Diákparlamentre az ország minden részéről delegálnak résztvevőket, akikhez a programon kormányzati szereplők is csatlakoznak. A fórum keretében a tanulók az oktatással kapcsolatos javaslatokat fogalmaznak meg, melyek így közvetlenül eljutnak a kormányhoz. Bár éjszakába nyúlóan tanácskoztak az Diákparlament résztvevői, vasárnap délelőtt mégis elégedetten, hatalmas mosollyal és élményekkel telve hagyták el a Mol Aréna Sóstó épületét.

– Azt láttam, hogy nagyon komoly, érdemi munka zajlott az elmúlt napokban itt Székesfehérváron. Nekünk nagy büszkeség, hogy már negyedik alkalommal adhattunk otthont az Országos Diákparlamentnek. Remélem, a jövőben is visszatérnek a fiatalok, mert élmény hallgatni, ahogy érvelnek, ahogy megfogalmazzák, hogy milyen kérdések, problémák foglalkoztatják őket – emelte ki az esemény zárásán Cser-

Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető köszönetét fejezte ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak azzal kapcsolatban, hogy a Diákparlament ideje alatt végig a fiatalok rendelkezésére állt, és így egy érdemi konzultáció alakulhatott ki.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Csomor Boldizsár, az Országos Diáktanács tagjaként vett részt a Diákparlamenten, amellyel kapcsolatban így fogalmazott: – Nagyon jó lehetőségnek tartom azt, hogy rendelkezésünkre áll egy olyan intézmény, ahol a felső vezetéssel tudunk úgy beszélni, hogy meg is hallgatnak minket.

Csomor Boldizsár elmondta, a szekcióülések során több mint háromszáz javaslatot fogalmaztak meg, amelyeket egy éjszaka alatt ötvennyolcra redukáltak. – Ezeket alaposan átbeszélve és pontosan kialakítva összefésültük, és így sikerült kialakítani egy olyan listát, ami vita nélkül átszaladt az összes ittlévő diákon – emelte ki Csomor Boldizsár. Az Országos Diákparlament résztvevője köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az érdekképviselet ugyan úgy működhet a diákok körében is, mint a felnőttek világában.

Maruzsa Zoltán kiemelte, Magyarországon működik a diákok érdekképviselete, az Országos Diákparlamenten és Diáktanácson keresztül a kormány be tudja csatornázni a tanulók kéréseit, javaslatait az oktatáspolitika alakításába. – Az Országos Diákparlament két évente ülésezik, ahol javaslatokat fogalmaznak meg, havonta, kéthavonta pedig rendszeresen összeül az Országos Diáktanács, ahol ezeket az ajánlásokat tárgyaljuk. Az oktatási kormányzat és a diákok képviselői itt részben kicserélik az álláspontjaikat, a kormányzat pedig amit tud, amit végrehajthatónak ítél, azt igyekszik megvalósítani – emelte ki az államtitkár, aki hangsúlyozta a 2020-ban megfogalmazott ajánlások több mint felét megvalósította. Maruzsa Zoltán sikeresnek értékelte a rendezvényt, amit azzal indokolt, hogy nagyon felkészült, talpraesett delegáltak találkoztak Székesfehérváron, akik kiváló együttműködéssel dolgoztak azon konstruktúra kialakításán, ami a többség támogatását megszerezte. – Nem szeretnék elmenni szó nélkül amellett sem, hogy a sajtóban megjelentek olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy néhány delegált esetén olyan felkészítés történt külső erők részéről, amely arra enged következtetni, hogy volt olyan szándék, hogy a rendezvény rendját megzavarják. Rendbontásra nem került sor, de önmagában nagyon sajnálatosnak tartom, hogy vannak, akik a diákokkal visszaélve, egy Országos Diákparlamentet ilyen módon próbálnak megzavarni – emelte ki az államtitkár.

A delegáltak által megfogalmazott ötvennyolc javaslat többek között érinti a tankönyvválasztás folyamatát, a különböző érzékenyítő és tájékoztató programok rendszerét és szükségességét, valamint a pedagógusok béremelését is.