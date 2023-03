A seregélyesi gokart pályán „Ahány ház, annyi szokás” címmel 9 órakor kezdődik a paprikáskrumpli főző verseny: a rendezők minden csapatnak öt-öt kiló burgonyát, valamint egy kenyeret biztosítanak. (A nevezéseket már javában várják a SER-Ring honlapján megtalálható elérhetőségeken.) Aznap 10 órakor indul a nyuszis célbadobás, a biliárd foci, az óriás társasjáték, lesz kézműves sarok, ugróvár és arcfestés, Ambrus Attila bábszínháza és a tűzoltó akadálypálya 12 órától várja a gyerekeket, 13 órakor kezdődik a tojáskeresés, akkor nyit a KRESZ-pálya is.

A SER-Ring Extrém Gokartpark – a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködésben – a rendezvényhez kapcsolódóan gyűjtést szervez, elsősorban a seregélyesi rászorulók részére. Csomagolt tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, tisztálkodási szereket, már nem használt, de jó minőségű játékokat és hasonló állapotú ruhaneműt várnak a létesítmény nyitvatartási idejében, március 27-én, hétfőtől egészen április 7-ig, a rendezvény napjáig.

Nagyon sok híres autóversenyző kezdte gokarttal a pályafutását. Ilyen járművekkel nem csak szórakozni, tanulni is kiválóan lehet

Fotós: Tihanyi Tamás / FMH

– Továbbra is minden lehetőséget szeretnénk megragadni annak érdekében, hogy a magunk módján segítsünk – mondta Mihályi Norbert, a Seregélyesen felépült gokartpálya tulajdonosa és vezetője. – Korábban több alkalommal is fogadtunk olyan gyerekeket, akik egyébként nem juthattak volna el hozzánk: nehéz helyzetben élő fiatalokat, akik családjuk nélkül kénytelenek felnőni. Az első húsvéti rendezvényünkhöz kapcsolódóan elsősorban helybéli rászorulóknak szándékozunk úgy segíteni, hogy tartós élelmiszert, jó minőségű ruhaneműt, a gyerekeknek játékokat gyűjtünk. Ebben partnerekre találtunk a közeli Pákozdon logisztikai központot üzemeltető Baptista Szeretetszolgálat munkatársaiban, ráadásul a segélyszervezet a fenntartója a helyi általános iskolának, szociális intézményt is létesítettek a nagyközségben, így reményeink szerint az együttműködésünk folytatódhat. Mint ahogyan az első húsvéti rendezvényt minden bizonnyal továbbiak követik majd.

Seregélyes külterületén, az Újfalusi úton avatták fel az ország második legnagyobb gokartos és technikai motoros létesítményét, egy 1025 méter hosszúságú, 6 és fél, 10 méter szélességű pályát, amelyen összesen tizenhat kanyar várja azokat, akik a közlekedők szerencséjére nem az országutat választják arra, hogy kiéljék száguldásra való hajlamukat.