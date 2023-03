A helyzet egyáltalán nem egyszerű és ha röviden akarnánk megfogalmazni a lényeget: a tét, hogy megmarad-e a helyileg az iskolában működő és jelenleg nagyjából kétszáz gyerekre főző konyha, vagy bezárják és külső szolgáltatótól veszi meg az önkormányzat az iskolások és az óvodások számára a napi ebédet.

- A kialakult helyzet egyik oka szervezeti probléma. Annak idején a képviselő-testület úgy döntött, átadja az iskola és az óvoda fenntartását a helyi német nemzetiségi önkormányzatnak. Később egy jogszabály értelmében a tulajdonjogot is át kellett adnunk. Az iskola épületében található konyha - amit több millió forintból újítottunk fel – működtetését viszont nem adhattuk át, mert arra az önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége van. Ugyanakkor az is előírás, hogy valamilyen intézményhez kell, hogy tartozzon. Mivel az önkormányzatnak az óvodán és az iskolán felül nem volt más intézménye, így végül a konyhát a jegyzőhöz soroltuk be. Így lett nálunk a jegyző a „konyhafőnök”, azaz a konyhán dolgozók esetében a munkaadói jogok gyakorlója – foglalta össze Németh Norbert, polgármester.

Mindezeket tetézi, hogy lassan nem lesz, aki dolgozzon a konyhán. Az egyik szakács télen ment nyugdíjba, az élelmezésvezető pedig most húsvétkor fog. Jelenleg egy 63 éves szakács és két konyhalány alkotja a személyzetet. – Komoly probléma, hogy közalkalmazotti fizetésért manapság szinte lehetetlen szakácsot találni, de élelmezésvezetőnek sem jönnek el ennyiért. A piaci árat viszont az önkormányzat nem tudja kifizetni. Szakács márpedig kell, hiszen, ha az egyetlen szakácsunk megbetegszik, a konyha hivatalosan nem főzhet meleg ételt – folytatta a polgármester, aki mindent megtesz azért, hogy jó megoldást találjon a labilis helyzetre.

Az önkormányzatnál arra is gondoltak, hogy kiszervezik a főzést és máshonnan hozatják a meleg ételt. Ez a megoldás nem biztos, hogy többe kerülne, mint helyben készíteni az ebédet. Ám Németh Norbert úgy véli, a főzőkonyha feladása és egy melegítőkonyha megtartása visszalépés lenne, miközben fejlődni kellene. Száron jelenleg nem lehetséges külsősök számára ebédre befizetni a konyhán, aminek lehetővé tétele az előrelépés egyik iránya lehetne. Hozzátette, tisztában van azzal is, hogy egy úgynevezett közkonyha sosem lesz nyereséges vállalkozás. A szári önkormányzat is több millió forintot tesz bele a konyha működtetésébe minden évben, amire a polgármester azt mondja, szívesen bele is teszik. Ha van.

- A konyhán a főzést megszűntetni, a konyhát bezárni azért sem szeretnénk, mert az évekre meghatározná az irányt és ha később az újraindításáról döntenénk, az sokkal nehezebb lesz, mint a jelenlegi helyzetet megoldani. Biztos vagyok benne, hogy a település érdeke a főzőkonyha megtartása és a szolgáltatás fejlesztése, hogy akár egy helybeli rendezvény étkeztetését is el tudja látni – zárta Németh.