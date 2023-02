- Az idén közel 500 millió forintból gazdálkodik az önkormányzatunk, de ebben benne van az óvoda is a maga mintegy 50 milliós költségvetésével. Anyagi helyzetünk stabilnak mondható. Ebben az esztendőben elsősorban a megnövekedett rezsiköltségek határozták meg a költségvetésünket, új beruházásokban legfeljebb akkor gondolkozunk, ha adódik valamilyen kihagyhatatlan pályázati lehetőség – foglalta össze a tegnapi testületi ülés egyik leglényegesebb napirendi pontját Krausz János, polgármester, akitől azt is megtudtuk, intézményi szinten csak az óvoda tartozik az önkormányzathoz, illetve az orvosi rendelő az, aminek a rezsijét fizetik.

A beruházások kapcsán elmondta, a Béke tér parkfelújítási munkálatai folyamatban vannak, a belterületi utak felújítására nyert pályázat esetében pedig hamarosan indul a közbeszerzés. Ami a testületi ülés további napirendi pontjait illeti, nem volt közöttük zajos vitát kiváltó, viszont kettő még kiemelhető. Döntés született arról, hogy meg kell határozni a világítással ellátott aszfaltos futballpálya bérleti díját. Korábban ilyen nem létezett, a pálya használatáért nem kértek pénzt, igaz, nem is volt jellemző, hogy bérbe vették. A képviselő-testületi ülésen viszont felvetődött, praktikus lenne bérleti díj meghatározása, hogy ha valaki igénybe veszi a pályát a villanyvilágítás költsége ilyen formában a pályahasználót terhelje. Ugyancsak tárgyalták a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet, amelyet főként az utóbbi időben történt felújítás miatt kellett módosítani, illetve arról is döntöttek, hogy elkészíttetik a temető digitális térképét és a Temetői Információs Rendszert is, hogy a temetői nyilvántartás is megfeleljen a modern kor elvárásainak.