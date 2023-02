Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ráczné Földi Judit, aki eddig a székesfehérvári közgyűlésben politizált, a jövőben országgyűlési képviselőkét dolgozik majd. A politikust arról kérdeztük, mik a tervei a parlamentben, illetve milyen területekért felel majd a DK-ban. – A vállalkozókkal fogok foglalkozni, ha minden igaz, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság alelnöke leszek, illetve tovább folytathatom a szociális ügyekkel, a lombik programmal és a TAO-támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatokat – sorolta munkásságának fő irányait Ráczné Földi Judit.

A képviselő célja, hogy ellenzéki képviselőként Székesfehérvár és a megye hangját is továbbítsa a parlamentbe. – Ellenzéki képviselőként végre olyan ügyeket is el tudok juttatni a parlamentbe, amik eddig nem voltak képviselve. Gondolok itt például a védőoltásokra és a vállalkozói támogatásokra – mondta a képviselő. Ráczné Földi Juditot arról is kérdeztük, lehet-e már tudni, ki lesz az utódja a székesfehérvári közgyűlésben, ám mint mondta, ezzel kapcsolatban még nem született döntés.