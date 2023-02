2021. nyaráig a DVCSH Kft. szolgáltatta a távhőt Dunaújvárosban, akkor viszont a Magyar Energetikai és Közmű–szabályozási Hivatal (MEKH) megbízása szerint a DVG Zrt. vette át ezt a feladatot. Az átállás viszont nem ment egyszerűen, aminek sok esetben a lakosság látta kárát. Több hónapon át a DVCSH és a DVG párhuzamosan küldött távhőre vonatkozó számlákat a felhasználóknak, akik így értelemszerűen számos kérdéssel találták szembe magukat.

A kérdések száma pedig most ismét úgy tűnik, nem csökken. Január végén ugyanis több dunaújvárosi háztartásba fizetési felszólítás érkezett a Global Mediator Zrt.-től. Ezekben a felszólításokban a DVCSH felé elmaradt távhő, víz és csatorna számlákat követelik. 2022. tavaszától ugyanis már a vízközmű-szolgáltatást sem a DVCSH végzi a városban.

Mindezek fényében a lakosság jelentős része értetlenül áll az újabb levél érkezése előtt, kérdéseiknek és nemtetszésüknek pedig a közösségi médiában is hangot adtak. Volt, aki arról számolt be, a levél olyan rokona nevére érkezett, aki már nem él és szolgáltatás sincs már a nevén. A legnagyobb kérdés viszont továbbra is az, be kell-e fizetniük a felszólításban szereplő összeget, illetve lehetnek-e problémáik akkor, ha ezt nem teszik meg.

A DVG Zrt. közleményt adott ki a témában, eszerint pedig jogos és jogtalan egyaránt lehet a követelés. – Amennyiben a követelt számlák 2021. júniusa utáni távhőre és/vagy 2022. májusa utáni víz/csatorna díjra szólnak, akkor azzal a fogyasztóknak nincs teendőjük – írják közleményükben. Abban az esetben viszont, ha a jelzett dátumok előtti elmaradásról van szó, az érintett fogyasztónak be kell fizetnie a feltüntetett összeget. A szolgáltató szintén a közleményben ad tájékoztatást arról, mi is az a Global Mediátor Kft., amelytől a felszólítás érkezett. Eszerint a DVCSH már korábban engedményezte a kintlévőségek kezelését a Global Faktor Zrt.-re, ami a korábbi szolgáltató vezetőségi tagjainak érdekeltségébe tartozik.

A felszólító levélben a cég végrehajtásról ír abban az esetben, ha a fogyasztók nem fizetnek. A DVG viszont felhívja a figyelmet, hogy a Global Mediátor nem végrehajtó cég, így nem indíthat végrehajtást. Egy esetleges végrehajtással kapcsolatban minden esetben a végrehajtó iroda küld levelet az érintetteknek. – A dunaújvárosi fogyasztók sem a Global Faktorral sem a Global Mediátorral nincsenek semmilyen szerződéses viszonyban. A pénzügyi intézmények felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank, a fogyasztók ide fordulhatnak, ha panaszt szeretnének tenni a cég(ek) ellen. A kiküldött fenyegető levelek miatt a DVG Zrt. és az önkormányzat is megteszi a szükséges jogi lépéseket – zárta közleményét a szolgáltató.