Az esküvő megszervezése nem jelent egyszerű feladatot a párok számára, hiszen számos teendővel kell szembenézniük életük egyik legfontosabb és legemlékezetesebb napjának tervezése során. A megfelelő szolgáltatók kiválasztása pedig a legnehezebb feladatok közé tartozik, és a trendek folyamatos alakulása sem könnyíti meg a házasulandók dolgát.

– A párok igényei nagyjából minden évben újak és mindig vannak újabb divattrendek, amiket kutatunk is. A kiállítók között vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek hozzánk, de mindig keresgélünk az újdonságok között is – mondta Kanizsay Anikó, aki férjével szervezi a kiállítást. Az újdonságok közül a székesfehérvári hotelben a pároknak bemutatják, hogyan néz ki a száraz füst, vagy éppen hogyan működik a szelfigép. A február 18-i programra negyven szolgáltató érkezett Székesfehérvárra, akikkel kapcsolatban Kanizsay Anikó úgy fogalmazott, a teljes esküvői szakmát lefedik, de olyan kiállítókkal is találkozhatnak a látogatók, akik az egészséges táplálkozással, fogyókúrás kiegészítőkkel, életmód- vagy pénzügyi tanácsadással foglalkoznak.