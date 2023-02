A jazz.ma minden évben megtartja éves szavazását, amelyen több kategóriában is lehet voksolni, így fény derül arra, hogy a közönség szerint ki pl. az év együttese, bigbandje vagy éppen jazz trombitása és hogy melyik volt az év legjobb koncertje a műfajban. Bérces Viktor az első helyet 222 szavazattal szerezte meg – a műfaj kedvelői mellett szakmabeliek is voksolnak -, nem is akármilyen előnnyel, hiszen a mögötte második helyen végzett zenész 91 szavazatot kapott. Viktor neve nem ismeretlen a zenei világban, hiszen eddigi karrierje során saját zenekarai mellett számos hazai hírességgel állt színpadra. Hogy csak néhány nevet említsünk, fellépett többek között Komár Lászlóval, Tóth Gabival, Király Viktorral, Kovács Katival, Charlie-val, Somló Tamással, Radics Gigivel, Tátrai Tiborral, Balázs Fecóval. A felsorolásból is kitűnik, nem kifejezetten a jazz műfajban mozgott eddig.

- Tavaly először kerültem fel ennek az internetes oldalnak a listájára, vagyis most először lehetett rám voksolni. Persze, ez nem meglepő, hiszen mindig is a pop-rock vonalon mozogtam. Ám a legutóbbi formációm, a Vick Bercy trió kifejezetten jazzt játszik. Eddig öt dalunk jelent meg a legnagyobb videómegosztó portálon, ahol már százezer felett jár az egyes dalok nézettsége – mondta Bérces Viktor, aki büszke arra, hogy mindjárt elsőre sikerült a szavazáson befutnia és persze arra is, hogy jazz számaik ennyire népszerűek.

A tavaly alakult zenekarban Viktor mellett Potesz Balázs – aki egyébként Gansxta Zolee dobosa is – és Kovács Gergő, gitáros játszik. A számok nem átdolgozások, vadonatúj darabokról van szó, amelyek Viktor szerzeményei. Ha minden a tervek szerint alakul, az év végéig további új dalok is születnek és kijöhet a trió első nagylemeze. Na, de mi ez a fordulat? – tettem fel a kérdést az amúgy civilben jogász, egyetemi docens zongoristának – Eddigi karrierem során, nagyjából húsz éve csak pop zenét és rock and rollt játszottam, amelyek populáris műfajok. Itthon, saját magamnak azért játszogattam jazz-t is. Az idő azonban most érett meg arra, hogy új utakat is bejárjak és a nagyközönség elé is kilépjek, mint jazz zongorista – árulta el. Bérces Viktorról tudni kell, nem tanult igazán soha zongorázni. Öt évesen nagyanyja útmutatása alapján kezdett a billentyűkkel barátkozni, de aztán autodidakta módon tanult meg mindent, sosem járt zeneiskolába. Egy korábbi beszélgetésünkben úgy fogalmazott: ösztönös zenész. Utazása az új műfajba is ösztönösen jött, bár ezúttal leckéket is vett olyan hazai neves jazz zongoristáktól, mint Nagy János és Szabó Dániel, de nagyrészt ismét inkább magát képezte. Nagy kedvencei, akik arra ösztönözték, hogy a jazz-ben is elinduljon, Michel Petrucciani, világhírű francia jazz-zongorista és a hétszeres Grammy-díjas Oscar Peterson.

Még az idén kijöhet a Vick Bercy Trió első nagylemeze

Fotós: Bérces Viktor

- Talán viccesen hangzik, de az indulásra ösztönző végső „rúgást” a koronavírus jelentette. A járvány idején a lezárások alatt nem voltak fellépések, bulik, rengeteget ültem itthon. Akkor kezdtem írni az első jazz számaimat és aztán kerestem meg Balázst és Gergőt, akik egyébként képzett jazz zenészek, a Kodolányi Jazz Tanszakán végeztek és akikkel a Tóth Vera Quartettben és a Balázs Fecó Groupban is együtt játszottam. Így tapasztalataimból tudtam, hogy jó képességűek – mondta Viktor, aki azt is hozzátette, míg a popzene erősen kötött műfaj, a jazzben sok az improvizáció, ami lehetőséget ad arra, hogy a zenész megmutassa saját magát és azt, hogy „mennyire van ott a szeren”.

Az, hogy a trió tagjai a zenében is gyorsan egymásra találtak, nem meglepő, hiszen szabadidejüket is gyakran töltik együtt, jól ismerik egymást. És hogy milyen a jó jazz zongorista? – Túl azon, hogy jól játszik a hangszerén, képes saját szerzeményeket is letenni az asztalra, kreatív és fogékony a különböző jazz irányzatok iránt. Itthon a jazz még mindig rétegműfajnak számít, ezért a jövőbeli elképzeléseink között szerepel az is, hogy az országhatárt átlépve a külföldi közönségnek is megmutatjuk magunkat – árulta el a beszélgetés végén a zenész.