Elsősorban fánkverseny zajlott a faluházban, ahová nem kevesebb, mint 8 nevező érkezett és csak azért ennyi, mert kettő betegeskedik. Többféle fánk is készült, melyet nem csak azért tettek ki az asztalra a készítők, hogy a társaság falatozzon belőle, hanem azért is, hogy a zsűri, vagyis a csapat férfi tagjai kóstolják, bírálják és rangsorolják a fánkokat. Mint a nyolc fajtát, formát, színt, anyagot végig vették az urak, egyiket-másikat többféle lekvárral, hátha az egyik közülük jobban kihozza a sült tészta ízét, mint a másik. Az ítészek a lehető legkomolyabban vették a feladatot és ezen az összhatáson csak keveset rontott, hogy éppen úgy rosszalkodtak és nevettek közben, mint gyermekkorukban, és éppoly lekváros volt az ujjuk és porcukros az orruk, de a méltóság megmaradt. Végül, a kóstolás és a tanácskozás után Takács József, a Zámolyért Baráti Társaság és a fánkverseny zsűrijének elnöke azt mondta: -Nem csak azért volt nehéz dolga a bírálóbizottságnak, mert mind a 8 finom volt, hanem azért is, mert nem lehet ennyi fajtát összehasonlítani, hiszen az egyik így karika, és úgy szalagos, a másik amúgy csokis, míg a rózsás az szirmos, a képviselő meg habos. Ítésztársaimmal úgy döntöttünk, mindegyik külön kategóriába tartozik, és mindenki kategóriagyőztes lett.

Azt asztalfő nem véletlenül Filotásné Juci néni helye, ugyanis idén májusban lesz 88 éves

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

De nem csak fánkversenyt ünnepeltek, hanem egyik társuk, Davida Anna születésnapját is, aki vacsorával kínálta a csapatot. Emellett a rózsafánk készítőjét, Juci nénit is köszöntötték névnapján. Az idén májusban 88 éves ünnepelt, Filotás Gyuláné még egy pikáns fánkos verset is mondott köszönetképpen (videó).

A fánkverseny nevezői táblacsokoládét, az ünnepeltek jókívánságokat, az ünneplők pedig egy tartalmas estét kaptak szerdán.