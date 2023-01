Ami a görög finomság ízvilágát illeti, a képzeletnek csak az ízlelőbimbók szabnak határt, minden háziasszony a maga szájíze szerint készíti a hagyományos görög finomságot, amelynek alapvetően kétféle változata létezik: az élesztős, vagyis a kalács jellegű és a kevert tészta jellegű. Ezen tésztákat ízesítik például túróval, póréhagymával, spenóttal vagy éppen dióval.

– Mi minden évben készítünk édeset és sósat is, az alapanyagokat a nemzetiségi önkormányzat állja. A falubeli asszonyoknak érméket osztogatunk és minden évben egy közösségi esemény keretében vágjuk fel a vaszilopitákat. Ezt a hagyományt a fővárosban is tartják a görögök, mi falun belül és családilag is minden évben sütünk. – tette hozzá a nemzetiségi önkormányzat elnöke, s mint mondta, idén körülbelül negyven szerencsét hozó süteményt készítettek a beloianniszi asszonyok.

S természetesen a sütemény elmaradhatatlan hozzávalója a szerencsét hozó érme. Aki a rá jutó szeletben érmét talál, az biztos lehet benne, hogy szerencsés év áll előtte. A beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a hagyomány ápolásán túl annak tovább örökítését is fontosnak tartja. Ennek nyomán az önkormányzat szeretné a fiatalabb generációt is bevonni a vaszilopita sütés rejtelmeibe, melyre a tervek szerint tavasszal, egy közösségi esemény adhat alkalmat.