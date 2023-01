A múzeum egyik fő célja bemutatni a Vértes vadászati és erdészeti múltját és jelenét, valamint ápolni és megőrizni a vadász és erdész hivatás gazdag kultúrájú múltját, hagyományait és emlékeit. Az intézmény „repertoárja” bővült is a nyitás óta, a vadászat mellett a régészet is helyett kapott az épületben: 2021-ben a közelben feltárt avarkori sírokból előkerült leleteket állították ki. Jelenleg a falu egykori birtokosának fia, ifj. Merán Fülöp gróf hagyatéka tekinthető meg az állandó kiállítás mellett, ám nem régen kiderült, László Gyula, régész örökségéből is hoznának Csákberénybe.

Ahogy arról korábban írtunk, mindezek okán bővíteni szeretnék az épületet, így egyszerre több kiállítás is helyet kaphatna a múzeumban, egyúttal szeretnék méginkább családbaráttá tenni a helyet. Ennek érdekében pályáztak és nyertek 200 millió forintot tavaly decemberben. Ám a pályázat ismét megmutatta, praktikusabb lenne, ha az egész intézmény egy tulajdonos kezében összpontosulna.

- A múzeum tulajdoni viszonyai nehézkessé tették a döntéseket, pályázatokat. Az állami tulajdonban lévő telken álló, szintén állami tulajdonú épület annak idején a Vérteserdő Zrt. közjóléti beruházásában készült, viszont két éve az önkormányzat üzemelteti – foglalta össze a helyzetet Vécsei László, polgármester, aki úgy gondolta, egyszerűbb lenne minden, ha egyszerűbbek lennének a tulajdonviszonyok. Ezért, amióta 2021-ben átvették az üzemeltetést, azon dolgoztak, hogy a múzeum tulajdonjoga is az önkormányzaté legyen. Nos, ez most megtörtént. Az állami tulajdonban álló vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatot az önkormányzat honlapján is elolvashatják. Az önkormányzat a Vérteserdő Zrt-vel még tárgyalásban van.