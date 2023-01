Az irodát egy másik párt színeiben Árgyelán János korábban is használta, ám a Mi Hazánk Mozgalom 2018-as megalakulását követően raktár lett. Ezt a helyiséget „rehabilitálták” csütörtök délután. A régi-új iroda lehetőséget ad arra, hogy a Mi Hazánk képviselői fogadják és meghallgassák azokat a székesfehérvári polgárokat, akik kérdésekkel, ötletekkel, problémákkal, felvetésekkel érkeznek, amiket aztán a párt vezetése felé továbbítanak. Nem lesz állandóan nyitva, időpontot egyeztetni az irodaajtón, illetve a párt megyei szervezetének közösségi oldalán is megtalálható elérhetőségek egyikén lehet. Ugyanakkor lesznek konkrét időpontban, előre meghirdetett fogadóórák is, többek között Novák Előd is szeretne itt többször találkozni a fehérvári emberekkel. Az iroda ezen felül stratégiai, logisztikai, szervezeti egyeztetések és taggyűlések helyszíneként is működik majd.

- A Mi Hazánk Mozgalom Fejér vármegyei bástyáját avatjuk, ami szervezettségünk újabb mérföldkövét jelenti. A közösségünk növekedése nem csak a fehérváriak és a környéken élők, de az egész ország javát is szolgálja – mondta az iroda megnyitóján megjelent Novák Előd, aki úgy fogalmazott, az újabb közösségi tér létrehozásának fő célja elősegíteni a hazai életszínvonal javulását és a magyar földön való boldogulást. Hozzátette, ezek megvalósításának mikéntjéről szól a párt Virradat nevű programja is.

Novák a továbbiakban több problémát is megemlített, melyekkel manapság a magyar embereknek szembe kell nézniük és amelyekre a Mi Hazánk igyekszik az itthon élők érdekeit szem előtt tartva megoldást találni, illetve azokra a parlamentben javaslatokat tenni. Megemlítette többek között a rezsiválságot (rezsicsökkentés helyett rezsiemelkedés) és az ukrán háború – Novák megfogalmazásában amerikai-orosz vetélkedés - negatív hatásait a magyar gazdaságra, amely főként annak köszönhető, hogy a magyar kormány rengeteg pénzt költ Ukrajna fennmaradására. Megjegyezte: Kárpátalja Ukrajna egyelten térsége, amelyet eddig nem ért semmiféle fegyveres atrocitás ebben a háborúban.

Hangsúlyozta, mindenben, így a háború kérdésében is a magyar emberek érdekeit kell szem előtt tartani, ezen belül is elsősorban a Magyarországon élőkét. Ezért a Mi Hazánk úgy gondolja, nem csak ebből, de minden háborúból ki kell maradnia az országnak. Végül megjegyezte,

a párt egyre növekvő társadalmi támogatottsága egyre nagyobb felelősséggel is jár

, ezért is van szükség újabb irodák nyitására, ahol mindenkinek lehetősége van elmondani a véleményét.

A csütörtökön megnyílt iroda a Piac tér 12-14. szám alatti épület földszintjén található.