Kora tavasszal a jó idő közeledtét, a természet ébredését jelzik azok az apró virágok, amelyek közé például a hóvirág is tartozik. Idén azonban a tél csak a naptár szerint köszöntött ránk, néhány napot kivéve az időjárást tekintve nem érzékelhettük. Tavaszias napsütésben köszöntöttük az új esztendőt és úgy tűnik az elkövetkezendő hetekben sem kell szembenéznünk a zord hideggel. Ennek fényében nem is annyira meglepő, hogy az elmúlt napokban egyre több helyen bújnak elő a hóvirágok, amelyek ezúttal jó néhány héttel előbb érkeztek.

Megkérdeztük Jankovics Ilona kertészmérnököt, mit jelent ez a természet rendjét illetően. – Normál esetben február végén, március elején virágzik, de akkor körülbelül egy hét alatt elvirágzik. Ilyenkor viszont hosszan, akár egy hónapig is eltarthat a virágzás – emelte ki a szakember a hóvirággal kapcsolatban. Mint mondta, most még nincsenek rovarok, amik megporozzák a virágokat. A kertészmérnök elmondása alapján a természet rendjét nem befolyásolja a korai virágzás a hóvirágok esetében és semmilyen problémát nem okoz. Problémáról akkor beszélhetnénk, ha például a gyümölcsfák indultak volna virágzásnak.