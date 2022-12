Ahogy arról korábban beszámoltunk, Fejér megye négy települése összesen közel 520 millió forintot támogatást nyert pályázat útján. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő ma Ráckeresztúr úthálózat-fejlesztéséről és a tordasi piac fejlesztéséről számolt be Szentes-Mabda Katalin és Juhász Csaba településvezetőkkel. Az eseményen megjelent ráckeresztúri lakosok örömmel hallgatták a bejelentést, hiszen nagy szükség van már az útszakaszok felújítására.

– A Terület és Településfejlesztési Operatív Programnak, a 2021-2027-es forrásából elsők között Pannónia Szívében négy sikeres pályázatot tudtunk hirdetni. Magyarország kormányának mindenképpen köszönetet kell mondanunk, hiszen ez egy európai uniós forrás, de mivel ezeknek a folyósítását felfüggesztették, ezek a kiírások úgy kerültek elénk, hogy a kormány vállalta, átmenteni megoldásként nemzeti forrásból előfinanszírozza – mondta Tessely Zoltán. Mint mondta, a múlt héten örömteli hír érkezett az uniós forrásokkal kapcsolatban, Magyarország hozzá fog tudni jutni. A képviselő kiemelte, hogy amennyiben a kormány nem lett volna előrelátó, akkor ebből a pályázati ciklusból jelentős évek mentek volna el eredmény nélkül.

– A ráckeresztúri pályázat tekintetében 145 millió forint összértékű úthálózat-fejlesztésre kerülhet sor, megtörténhet a Széchenyi, a Petőfi és a Gárdonyi utca felújítása, ami összesen közel két kilométer. Látjuk, hogy ezekre a szakaszokra ráfér a felújítás – emelte ki a képviselő. Tordassal kapcsolatban Tessely Zoltán elmondta, hogy a település termelői piaca 64 millió forintot nyert pályázaton. Ugyanakkor a piac fejlesztése mellett területfejlesztés és parkoló felújítása is megvalósul majd.

– A háborús infláció és a megemelkedett energiaárak tekintetében a magyar önkormányzatok is nehéz helyzetbe kerültek. Ma be tudjuk azt jelenteni, hogy Pannónia Szíve települései a mai kormánydöntésnek megfelelően 692 millió forint rezsitámogatásban részesülnek – hangsúlyozta Tessely Zoltán. A képviselő elmondta, hogy ez a támogatás Ráckeresztúr tekintetében több mint 4,8 millió, míg Tordas esetében közel 1,6 millió forint hozzájárulást jelent.

A településvezetők köszönetüket fejezték ki az országgyűlési képviselő felé. – Még mindig sok a tennivaló, de a három gyűjtőút megújulása már hatalmas fejlődés lesz a település tekintetében – emelte ki Szentes-Mabda Katalin, Ráckeresztúr polgármestere. Mint mondta a rezsitámogatás is nagy segítséget nyújt számukra a közintézmények megfelelő fűtése tekintetében és ezáltal az ellátás biztosításában. Juhász Csaba, Tordas polgármester kiemelte, tíz éve működik a település termelői piaca, és bár Tordas is több tekintetben fejlődött, a község ezen része valahogy eddig kimaradt. – Ezzel a beruházással a katolikus templom előtti park és a kastély rá tud csatlakozni a Sajnovics térre – emelte ki a polgármester.