Miután szeptember végén hivatalosan is feloszlott a pázmándi képviselő-testület, időközi választást kellett kiírni a Velencei-tó közelében fekvő településen. A mintegy 1800 helyi választópolgárnak ezért most polgármestert és önkormányzati képviselőket is kell választania. A polgármesteri posztért két független jelölt indul, a hattagú képviselő-testületbe kerülésért pedig tizenhárom független jelölt verseng.