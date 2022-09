Pénteken zárt ülésen tárgyalták Kutai Tibor képviselő méltatlansági ügyét a társai Pázmándon, aki korrupciós vádak jogerős ítélete után várta sorsát tőlük: a nyílt ülésen történt tájékoztatás szerint a képviselő-testület egy igen, kettő nem és kettő tartózkodással nem szavazta meg Kutai Tibor képviselő méltatlanságát, így Kutai továbbra is képviselőként volt jelen a továbbiakban. Vagyis az első napirendi pontban is szavazhatott, amely a testület önfeloszlásáról szólt. Sőt, a másodikban is volt véleménye: 5 millió forint sorsáról akart döntést hozni a falu költségvetéséből.

A jegyző előrevetítette: körülbelül 2 és fél - 3 millió forintba fog kerülni a választás az önkormányzatnak. Az önfeloszlásról minősített többséggel, név szerinti szavazással kellett döntést hozni, előtte azonban Farkas Miklósné hosszasan sorolta a döntés indokait, köztük ez: „a polgármester csak feketét és fehéret ismer, sajnos a szürke árnyalatot nem”. Majd elmondta: szélmalomharcot vívnak, melynek kárát a falu lakosai isszák meg. Nekik – mármint a szomorú képviselőknek – továbbra is a béke és a nyugalom a fontos, ami hosszú ideje eltűnt a faluból. Ezzel most megnyílik az út a település lakosai előtt, hogy új esélyt adjanak arra, hogy az időközi választáson eldönthessék, milyen testületet szeretnének a falu élére. „Legyen végre béke és nyugalom a településünkön” – mondta.

Majd megtörtént az önfeloszlásról szóló szavazás: Virányiné Reichenbach Mónika polgármester nem szavazata után, Farkas Miklósné, Kalász Máté, Kutai Tibor és Stitz Attila igen kimondásával – Horváth István távollétében – kimondták a testület önfeloszlását.

Ezután a civil pályázatok támogatása kapcsán akartak döntést hozni még gyorsan, melyről Stitz azt mondta: 5 millió forint keretösszegre 10 pályázat érkezett. A jegyzői hozzászólás szerint az 5 millió ugyan egy, már nem létező büdzsére szabva volt meghatározva, de azért ki akarták osztani, sőt, meg is fejelték félmillió forinttal. Még úgy is, hogy a jegyző jelezte: válságköltségvetést kell létrehozni a várható rezsiemelkedések miatt. A polgármester kifejtette: csak a közvilágításra 8 és félszeres árajánlatot kaptak, ami azt jelenti, megeshet, egy hónapot sem fognak tudni kifizetni.

A civil szervezetek támogatása kapcsán a jegyző azt javasolta, hogy hozzon döntést a kérdésben majd az új testület, ne költsék el előre ezt az összeget és nehezítsék meg az újak dolgát később. Kutai azonban felszólalt: igenis szét kell osztani azt az 5 millió forintot, szerinte van 60 millió forint tartaléka a falunak - bár ezt hazugságnak, csúsztatásnak tartotta a jegyző és a polgármester, merthogy azok nem tartalékok, hanem bevételek, amelyeket a kiadások hamarosan jelentősen meghaladnak. „Mindenképpen javasolom, ha törvényes, ha törvénytelen, mert nekem ebből már tényleg elegem van…” – tette hozzá Kutai. A kérdésben azonban egyenlőre nem született döntés. Később, kérdésre a polgármester elmondta: Kutai Tibor írásban beadta felmondását. Azóta kiderült a pontos időpont is, a Helyi Választási Bizottság döntése értelmében december 4-én tartják meg az időközi választást Pázmándon.