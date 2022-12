Az év utolsó napjának fénypontja a tűzijáték, felnőttek, gyermekek nézik csillogó szemmel a fellőtt rakétákat, ám az állatok nagy része retteg, sőt akár sokkos állapotba kerülhet ilyenkor. Ráadásul előfordulhat az is, hogy bár a tűzijáték vagy a vihar az egyik évben nem okoz nekik problémát, a következőben már félnek ezektől is – kezdik a bejegyzésüket, majd a részletekre is kitérnek:

– Onnan vehetjük észre, hogy egy kutya, macska fél, hogy az alábbi tüneteket mutatja: fokozott lihegés, fülhegyezés, kitágult pupillák, tágra nyílt szemek, nyugtalanság, étvágytalanság, remegés, összekuporodás, behúzott farok, nyüszítés, elrejtőzés.

Sokat tehetünk azonban mi is azért, hogy segítsük átvészelni kedvencünknek ezeket a nehéz órákat. Nagyon fontos, hogy erre az időszakra vigyük be a házba a kertben tartott kisállatokat is, és maradjunk is velük. A kikötés a lehető legrosszabb megoldás, mert még elbújni sem tud a fenyegető hang és fény elől és ijedtében magában is kárt tehet, sőt a pórázzal akár fel is akaszthatja magát. Csukjuk be az ablakokat és engedjük le a redőnyöket! Ne babusgassuk az állatot, mert akkor úgy érzi, jogos a félelme, helyette maradjunk nyugodtak és nyugodtan beszéljünk hozzá. Semmiképp se büntessük meg, ha a félelem tüneteit mutatja, hiszen nem tehet róla, ez ösztönös. A zajok elnyomásában segíthet, ha felhangosítjuk a tévét, rádiót. A szilveszter közeledtével egyeztethet állatorvosával is, hogy szükség esetén a szakember milyen nyugtató készítményeket javasol, nagyon fontos azonban, hogy kizárólag állatoknak való készítményeket adjunk megrémült kedvencünknek – olvasható a bejegyzésükben.