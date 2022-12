Az országos és megyei autópálya-matricákhoz több helyen is hozzá lehet jutni. A legkézenfekvőbb természetesen a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt., amelynek megújult honlapján, illetve annak ügyfélszolgálati irodáiban lehet megvásárolni a tikettet. De a szolgáltatónak vannak szerződött, valamint viszonteladói partnerei is, akik szintén árusítanak úthasználati jogosultságokat.

Ha a NÚSZ mellett döntünk, akkor a társaság megújult hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt kell felkeresni. Ott regisztráció nélkül beszerezhető a matrica. Aki így kívánja megvenni, az láthatja, hogy a megújult felület akadálymentesített és reszponzív, azaz tökéletesen használható nemcsak számítógépen, hanem mobiltelefonon, táblagépen is. A társaság hivatalos oldala az egyetlen olyan online felület, ahol nincs a vignetta árán felül további költsége a vásárlónak, így az e-matrica annyiba kerül, mintha azt benzinkúton vásárolná meg, viszont nem kell megőriznie két évig az ellenőrző szelvényt. Emellett az oldalt úgy alakították ki, hogy a rendszámelírás lehetősége minimális legyen.

Ha a fentiektől eltérően a NÚSZ-tól független online autópályamatrica-értékesítési felületek mellett tesszük le a voksunkat, azzal számolni kell, hogy a kereskedők a vásárlás során úgynevezett kényelmi díjat számítanak fel.

Az elővételben vásárolt, 2023-ra szóló matricákról tudni kell, hogy azok csak január elsejétől lesznek használhatóak. Vagyis aki elővételben veszi meg, az nem mehet vele 2022 decemberében az útdíjas szakaszokon. Ettől függetlenül mégis érdemes élni az elővásárlás lehetőségével. A NÚSZ közleményében úgy fogalmaz: – Az éves országos és megyei autópálya-matricák decemberi elővásárlására 2016 óta van lehetőség minden évben. A többletszolgáltatás célja, hogy a közlekedők időben, kényelmesen, az értékesítőhelyeken januárban jellemző sorban állást és felesleges várakozást elkerülve vehessék meg e-matricájukat.

A szolgáltató cég arra is felhívja a figyelmet, hogy a matrica akár meglepetés is lehet. Mint írják: – Az úthasználati jogosultságot nemcsak saját részre, hanem más járművére is meg lehet venni, így egy országos vagy megyei vignetta akár hasznos ajándék is lehet a közelgő ünnepekre.

Akár magunknak vesszük, akár másnak, az biztos, hogy az elővásárlás keretében megváltott éves e-matricák 13 hónapon át használhatók hazánk több mint 1600 km hosszú díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán. Fontos, hogy az érvényességi idejük 2023. január 1-jén 0 órakor kezdődik és 2024. január 31-én éjfélig tart.

Mivel a rendszer bonyolult, az árak is magasak és a matricavásárlók sokan vannak, ezért elengedhetetlen egy kis odafigyelés a vásárlás során. A NÚSZ fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy e-matrica vásárlásakor minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizzék a vevők az általuk megadott adatokat, így például a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát és megyei matrica vásárlása esetén a megyét.

A tendenciák jók, egyre többen döntenek úgy, hogy éves érvényességű autópálya-matricát vásárolnak, nem pedig csak alkalmanként egy-egy, tíz napra szóló hetit. Míg 2018 decemberében közel 120 ezer, 2019 és 2020 utolsó hónapjában mintegy 143 ezer darabot adtak el összesen. A folyamat nem torpant, amit jól mutat az a szám, mely szerint tavaly decemberben 162 ezer darab éves e-matrica fogyott el.

Az is fontos kérdés a vásárlás során, hogy mire is van szükségünk, merre és mennyit autózunk egy évben, magyarul, hogy mi lenne nekünk az ideálisabb, a megyei vagy az országos matrica? A NÚSZ tapasztalatai azt mutatják, hogy az elővásárlási időszakban elkelt vignetták 40 százaléka országos és 60 százaléka megyei érvényességű. Az éves országos és megyei matricákból egyébként az egész évet tekintve is egyre több fogy, az előbbiből 2020-ra mintegy 489 ezer, 2021-re körülbelül 512 ezer, 2022-re pedig közel 584 ezer darab, az utóbbiból pedig 2020-ra mintegy 2,15 millió, 2021-re körülbelül 2,3 millió, 2022-re pedig bő 2,4 millió darab kelt el.

Az új év matricáit nem lehet decemberben használni, ugyanakkor, ahogy azt megszokhattuk, a 2022. évre váltott éves matricák, függetlenül attól, hogy megyeiek vagy országosak, egészen 2023. január 31-ig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon.

A megyei helyzetre külön rákérdeztünk a cég kommunikációs osztályán. A szolgáltató úgy fogalmazott: – A Fejér megyére érvényes e-matricából a 2020-as évre majdnem 239 ezer, 2021-re 258 ezer, 2022-re pedig közel 287 ezer darabot vásároltak a közlekedők az év első 11 hónapjában (a tárgyévet megelőző év decemberi előértékesítésével együtt). Tavaly, azaz 2021-ben ez mintegy 8, 2022-ben pedig 11 százalékos növekedést jelent a megelőző évi adathoz képest. A NÚSZ Zrt. adatai alapján elmondható, hogy a megyei matricák közül a Fejér megyeiből fogy a második legtöbb minden évben. A sorban a Fejér megyeit csak a Pest megyére érvényes vignetta előzi meg.