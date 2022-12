Az ünnepeket leszámítva az év végén és jövő év elején is nyitva tart a múzeum, így aki szeretné megnézni a Vértes vadászati és erdészeti múltját és jelenét is méltó módon bemutató gyűjteményt, valamint a kültéri tablók segítségével megismerkedne a Merán és Eszterházy családok rövid történetével, illetve az előbbiek híres fővadászának, Öhlmann Péternek az életútjával, azt minden nap 10-16 óra között várják a múzeumban. Rendezvényekre ugyan idén már nem kerül sor – a tavalyi év után az adventi vásárt idén nem a múzeum udvarán tartják -, de decemberben, majd januárban is folytatódik a Dalkotás nevet viselő festő szakkör. A múzeumlátogatást pedig össze is lehet kötni egy túrával az épület mögött induló Panoráma-tanösvényen, amely 2019-ben Fejér megye 7 csodája közé is bekerült.

- Szép évet zárunk idén, sikerült több rendezvényt is megvalósítanunk a múzeum udvarán, illetve falai között. Ilyen volt például a gróf Merán Fülöp vadászhagyatékából nyílt, vagy a falu közelében feltárt avar kori sírok mellékleteiből összeállított kiállítás, de járt nálunk a Turan Road Music produkció is és családi programokkal is vártuk az érdeklődőket. Nem feledkezhetünk meg a szakmai programjainkról sem. Mi adtunk otthont többek között a tájegységi trófea szemlének, vagy a társasvadász szakmai napnak is – mondta el Právetz András, a múzeum igazgatója, aki hozzátette, októberben sikerült látogatottsági rekordot is dönteniük. Az igazgató szeretné, ha jövőre is hasonlóan színes évet sikerülne összehozniuk.

A nyitvatartást egyébként azt teszi lehetővé, hogy az épületben továbbra is megvan és működtethető a fatüzelésű fűtésrendszer, aminek használatát néhány éve függesztették fel, ám most nagyon is praktikus! Szerencsére tűzifa is maradt még azokból az időkből, amikor a múzeumot eredetileg üzemeltető Vérteserdő Zrt. biztosította az intézmény számára a tüzelőt.