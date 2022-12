A falu szívében a környezetbe illő egészségházat épített az önkormányzat harminc esztendeje, itt működik a házi-, a fogorvosi és a védőnői szolgálat. Három éve ismét korszerűsítették az épületet, s még arra is volt gondja az önkormányzatnak, hogy a váróterem falán régi alcsútdobozi épületek rajzát és rövid történetét mutassák be. H. Kolláth Mária finom grafikái örökítik meg a templomok, parasztházak, s a József nádori család jóvoltából hajdan épített és ma is használatos épületek képét.

Korábban is felvetődött a tetőtér beépítése, ezért két ízben, 2020-ban és idén is folyamodtak a Magyar Falu Program e célra kiírt pályázatainak támogatásáért, mondta el Tóth Erika polgármester. Két lakást, egy egyszobást és egy kétszobást alakítottak ki a harminc-, illetve a húszmilliós elnyert összegekből. Nehéz volt kivitelező szakembert találni, s közben árrobbanás történt az építőanyag-piacon, amint köztudott, ám elkészült a beruházás. Nemcsak a jelenben gondolkozik az önkormányzat, de a jövőben is, hiszen az orvos- és pedagógushiány gondot jelent országszerte, a lakhatás egy vonzerő lehet az említett állások megüresedésekor. Körzeti megbízott, azaz helyi rendőr is hamarabb elkötelezi magát, ha lakás várja néhány esztendeig legalább.

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Az idén a sportcsarnokban is felújításokat hajtottak végre a Magyar Falu Program 20,5 millió forintos pályázata révén. A 18 millió forintból az egész épület festése, mázolása, a küzdőtér parafaburkolata és a szép faparketta teljes rekonstrukciója megtörtént, az alagsori vizesblokkok, ajtók szintén megújultak. A tűzoltók által előírt, biztonságot szolgáló pánikzáras ajtók is hibátlanok. A fennmaradó összeg lehetővé tette egy éven át közösségszervező alkalmazását az önkormányzatnak a bértámogatása által. Útkorszerűsítés két helyen volt a községben, s a ravatalozót részben felújították. A felelős állattartásra irányul manapság egyre erőteljesebben a figyelem. A túlszaporodó kutyáknak, macskáknak maguknak is nehéz sorsot jelent a sok ivadék, az ivartalanítás költségét pedig nem mindenki tudja vállalni. Az önkormányzat egymillió forintos pályázati támogatást nyert el, aminek révén az állatorvos csaknem negyven esetben végezte el a szakszerű beavatkozást.



A Magyar Falu Program széles területen nyújt támogatást az önkormányzatoknak és a civileknek, a vidékfejlesztés jegyében. Alcsútdoboz község az elmúlt pár év alatt összesen tizenkét Magyar Falu Program-béli projektet hajtott végre az elnyert összegek segítségével, adott év végi összefoglalást Tóth Erika polgármester.