Az ügyben azonnal meg is kezdődött a városvezetés részéről a gondolkodás, miként lehetne a hosszan tartó bezárásnak elejét venni. Cser-Palkovics András polgármester hétfőn a Miniszterelnöki Kabinetirodán tárgyalt Fónagy János államtitkárral az ügyben, Brájer Éva maroshegyi önkormányzati képviselő pedig most fontos hírt osztott meg közösségi oldalán: "Polgármester úrral egyeztetve, a mi terveink szerint december elejétől újra megnyitjuk a postahivatalokat városunkban. Ehhez szükséges, hogy a Posta részéről is aktív munka, egyeztetés történjen az elkövetkező két hétben. Az újranyitási szándékunk nem kérdés, az ehhez szükséges pénzügyi forrást még ebben a nem könnyű helyzetben is megoldjuk."

Ez tehát azt vetíti elő, hogy a legjobb esetben legfeljebb 2-3 hétre kell nélkülöznünk a szóban forgó öt postát.