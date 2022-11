Kezdjük talán a legfontosabbal, miszerint az október 11-ei közgyűlési döntéssel ellentétben novembertől mégsem zár be a városi uszoda, ugyanis amint megírtuk, az egyeztetéseket követően a kormány biztosítja Fehérvár számára annak a pénznek a nagy részét, ami az uszoda főépületének novemberi és decemberi nyitva tartásához kell. Hogy január 1-től is maradhat-e nyitva az uszoda, azt egyelőre nem lehet tudni.

A Szent István Király Múzeumot illetően mától 2023 áprilisának végéig gyakorlatilag csak az Országzászló téri épület és az abban lévő kiállítások, valamint a Hetedhét Játékgyűjtemény lesznek nyitva. Így bezárt a Budenz-ház, a Csók István Képtár, a Fekete Sas Patikamúzeum, a Pelikán Galéria, a Rác utcai kiállítóhely, a régi vármegyeháza épülete, a Deák Képtár Jókai utcai részlege is. Gorsiumban és a Romkertben csak az épületek zártak be mától, de a szabadtéri kiállítások látogathatóak. A Deák Gyűjtemény Oskola utcai részlege pedig december 11-től zár be április végéig.

A könyvtárak esetében a Bartók Béla téri főépület szerdán már nem nyitott ki, továbbra is várja viszont az olvasókat a Budai úti, a Tolnai utcai és a Mészöly Géza utcai bibliotéka. Az alapítványi fenntartásban működő Aranybulla könyvtár ugyancsak nyitva marad.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális központ esetében még egy hónap maradt a különféle programok megrendezésére, ugyanis a Fürdő sori telephelyen kívül, amely egyáltalán nem zár be, a többi, városrészi részleg egységesen december 5-ével csukja be kapuit. Viszont nem májusban nyitnak, hanem április legelső napján! A Barátság mozi, jó hír, hogy ugyancsak nem zár be.

A Vörösmarty Színház – a döntés alapján – gyakorlatilag idén végig működni fog, a darabok is mennek, s a Pelikán Kamaraszínházzal együtt majd csak január első napjaiban kényszerülnek pihenőre, hogy aztán április első napján kinyithassanak.

A Bregyó közi futópálya esetében is változott a nyitva tartás: mostantól csak este 8 óráig lesz itt közvilágítás, eddig lehet használni a futópályákat, aztán be is zárják a komplexumot. Az épületben csak temperáló fűtés lesz, hogy a vezetékek ne fagyjanak el, a döntés szerint délután 3 és este 8 között lehet például itt a mosdókat használni. A Halesz-parki futópálya melletti közvilágítás is este 8 óráig működik majd.

A város nyilvános illemhelyei esetében sem lesz az eddig megszokott hőfokú fűtés: ezek este nyolc óráig lesznek használhatóak, de csak temperáló fűtés várható, hogy a csövek el ne fagyjanak.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatójától, Jakubekné Ágnestől megtudtuk: azon vannak, hogy karácsonyig mindenképpen nyitva tartsanak. Utána azonban biztosan bezárnak a téli hónapokra, és várhatóan március közepén, végén nyitnak ki. Eddig a jó időnek köszönhetően tudtak takarékoskodni, és csak most indították be a kazánt, ám a hideg időszakban nyilván rendszeresen kellene fűteni, ami azonban igen drága volna.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Szilvási-Grund Helga elmondta: jelenleg úgy néz ki, hogy egyáltalán nem zárnak be a téli időszakban. A gáz- és a villanyszámla nagyjából azonos költséget jelent, egyelőre tudják fizetni. Az alagsort azonban nem fűtik. A könyvtár nyitvatartását korlátozták: novembertől hetente három napon várja az olvasókat. Hétfőn és csütörtökön hosszabb ideig, 18 óráig lesz nyitva, kedden pedig 16 óráig.