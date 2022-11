A téli felkészülésről és az idei esztendő eredményeiről tartott tájékoztatót a Magyar Közút Fejér megyei igazgatósága a társ-szervezetek képviselőivel csütörtökön. Molnár István megyei igazgató elmondta: a Magyar Közút 1958 óta november 10-én kezdi meg a téli szolgálatot – a felkészülés természetesen egy hosszabb folyamatot jelent.

Molnár István megyei Közút igazgató

Fotós: S. Töttő Rita

Gazdát cseréltek az autópályák

- E napon ugyan az időjárás még enyhe, ám ekkortól a Közút ügyelete minden mérnökségen, a nap 24 órájában ügyeletet lát el – fogalmazott az igazgató. A tájékoztatón elhangzott, 2022. szeptember 1-jétől a Közút életében változás állt be: létrejött a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt., a gyorsforgalmi utak többsége az üzemeltetésükbe került. Így Fejér megyében is változás történt: az M1-es, M7-es és az M8-as autópálya Fejér megyei szakaszai a társaság kezelésébe kerültek. Az M6-os autópálya Fejér megyei szakasza a Duna Intertoll Zrt. kezelésében maradt, a Magyar Közút kezelésében pedig a 2013 előtti állapot áll fenn ismét: az első- és másodrendű főutak, mellékutak, összekötő utak, valamint az országos törzshálózatba került kerékpárutak kezelése tartozik hozzá.

Új csomag a Fejér megyei Közútnál

Fejér megyében a Magyar Közút kezelésébe 1370 kilométeres úthálózat tartozik, amely az országos hálózat 4,8 százaléka. Mivel Fejér megye a Dunántúl kapuja, s ezért nagyon jelentős forgalmat lebonyolító megye, a főúthálózat aránya is ehhez mérhetően magas: a megyék között Pest megye után a második helyen van. Ezen kívül a megyében még 159 kilométer gyorsforgalmi hálózat található, s az idei évtől már 34, 8 kilométeres kerékpárút hálózatot is kezel a Magyar Közút Fejérben – köszönhetően annak, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút hálózatot idén átadták.

- Ezzel kapcsolatban van egy jelentős változás – hívta fel a figyelmet az igazgató. - A 7-es számú főút téli út üzemeltetése ugyanis eddig a székesfehérvári mérnökséghez tartozott. Ám ezen a mérnökségen jelentősen megnőtt a gondozott kerékpárutak hossza, ezért a 7-es út Szabadbattyán és Somogy megye közötti szakaszát a sárbogárdi mérnökség üzemelteti ezen a télen.

Videó a télről

Fotós: S. Töttő Rita

Nagy munkák 2022-ben

Sok minden történt Fejér megye közútjain ebben az esztendőben: az árok- és padkarendezést 40 kilométeren végezték el, a burkolatjelek festése pedig mintegy 6200 négyzetméteren történt meg. Továbbá idén is viszonylag jelentős burkolatfelújítási programot valósítottak meg: mintegy 12 útszakasz felújítása történt meg idén, hazai, valamint uniós forrásból.

Sószóró gépjármű készen a télre

Fotós: S. Töttő Rita

A Magyar Falu Program keretében a Sárkeresztes-Bodajk összekötő út Fehérvárcsurgó és Bodajk közötti szakaszának a felújítása történt meg, és a mányi bekötőút Közút által kezelt szakasza is teljes hosszában megújult. A Velence-Csákvár-Tata úton Lovasberény teljes átkelési szakasza megújult, illetve Sárosd és Sárkeresztes között jelentősebb útszakasz felújítása történt meg. Uniós forrásból a Területi Operatív Programokból (TOP) finanszírozott útfelújításokat indították el most ősszel. Ebbe a keretbe tartozik a Dinnyés-Pákozd közötti jelentősebb útfelújítás, de elkezdődött Sárbogárdon a Vasút utca felújítása és a pátkai bekötőút külterületi szakaszának felújítása is.

Továbbá a Kiemelt Társadalmi Igények Program keretében a héten adták át a felújított Csákvár-Gánt összekötő utat. Idén jelentős saját kivitelezésű Magyar Falu Program is megvalósult: a Dunaföldvár-Seregélyes összekötő úton , Mezőfalvától északra 3,8 kilométer út újult meg, Pátkán az átkelési szakasz, a Seregélyes-Pákozdi összekötő úton – Elzamajornál - történt felújítás, illetve a Sárkeresztes-Bodajk összekötő úton, a Fehérvárcsurgó előtti szakaszon mintegy 1,4 kilométer újult meg. Összesen tehát több mint 34 kilométernyi szakasz megújulásáról beszélhetünk.

Ahogy az igazgató fogalmazott: télen ezeken a felújított szakaszokon sokkal könnyebb lesz a síkosságmentesítés, hóeltakarítás, köszönhetően a jó minőségű útburkolatnak.

Előkészítő gépjármű

Fotós: S. Töttő Rita

Készen a télre

A téli felkészülés is megtörtént a Közútnál, ami – hangzott el a tájékoztatón -, személyi és gépi felkészítést egyaránt jelent. Nagy előny, hogy az elmúlt 10 évben jelentősen megújult a géppark, hadra fogható, korszerű gépjárművek állnak rendelkezésre – jelentette ki az igazgató, ahogy azt is: a hóvédművek kihelyezését megkezdték, ezen munkálatokat december közepéig be is fejezik.

Sótartályok gépkocsira várva

Fotós: S. Töttő Rita

Ami viszont nehézséget okozott a felkészülésben, az a háború közvetett hatása: - A Magyar Közút számára idén nagy gondot jelentett a síkosságmentesítésre szolgáló anyagok biztosítása, ugyanis Ukrajnából szállították számunkra eddig az ehhez szükséges sót. Ez a háborús helyzet miatt lehetetlenné vált, így más források után kellett nézniük. De a szükséges mennyiség a télre már rendelkezésre áll – szögezte le az igazgató.