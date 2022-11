1. Az Ördögkatlan

Nézzük azt a helyszínt, ahol már hetek óta lehetőség van korcsolyázásra. Ez nem más, mint az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, ahol ha éppen nem a szurkolókkal telik meg a csarnok egy-egy mérkőzés során, akkor is teli van élettel, hiszen az évek óta sikeres Közönségkorcsolya keretein belül sokan látogatnak el kikapcsolódás gyanánt a Rakatár utcába. A Közönségkorcsolya időpontjairól és a jelenleg érvényes árakról pedig az alábbi linken tudnak tájékozódni.

2. Kori Liget

A fehérváriak közkedvelt helyszíne, ami már évek óta nagy népszerűségnek örvend és az adventi időszak közeledtével mindig elkezdődnek a találgatások, hogy vajon mikor nyitja meg kapuit. Nos, egy biztos, hogy a helyszínen nagy erőkkel dolgoznak a Városgondokság munkatársai, hogy a korizni vágyók, minél hamarabb birtokba vehessék a Zenepavilon körüli jégpályát. A nyitást december 9-én, péntekre tervezik és ezen a napon mindenki ingyenesen használhatja majd a pályát.

Zajlanak a munkálatok a Zichy ligetben

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

-Áthozták már a Zichy ligetbe a nyáron a Csónakázó-tó mellett használatos konténereket, lefektették a nagy átmérőjű csöveket, a napokban szerelik a pálya alatti hőszigetelést és építik ki a hűtőcső-rendszert. Az időjárástól is függ, de egy hét kell majd ahhoz, hogy korcsolyázásra alkalmas vastagságúra „hízzon” a jég - számolt be róla az ÖKK.

December 9-re minden a helyén lesz várhatóan

Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

A ligetben idén is lesz korcsolyakölcsönzés a szolgáltatások között, de működik majd az értékmegőrző és büfé is várja a jég szerelmeseit. A Kori Liget tanítási napokon 8.00-20.00 óra között, hétvégén pedig 10:00 és 20:00 között várja a sportolni, mozogni vágyókat. Csoportos bejelentkezés iskolásoknak: 06 70 528 6260

A jegy- és bérletárak pedig a következőképpen alakulnak

(hároméves kor alatt ingyenes) hétköznapi gyerek (3-14 éves): 1.000 forint

hétvégi gyerek (3-14 éves): 1.500 forint hétköznapi felnőtt: 1.500 forint

hétvégi felnőtt: 2.000 forint hétköznapi családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 4.000 forint

hétvégi családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 5.000 forint Korcsolya bérlés: 500Ft/pár (24-től 47-es méretig)

3. Kiskút Tenisz Klub

Senkit ne tévesszen meg a név, nem elírás. 2022-ben ugyanis egy új helyszínen a Kiskút útján is várják majd a jég szerelmeseit. Jelenleg itt is zajlanak a munkálatok a végeredmény pedig várhatóan egy 500 négyzetméteres felületű pálya, ami várhatóan szintén december elején vehető majd birtokba. A korcsolyapálya minden nap 9 órától 19 óráig tart majd nyitva. Lesz korcsolyabérlés és élezés, valamint büfé is. A jegyárakról pedig még nem rendelkezünk információval.